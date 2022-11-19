Ты бы еще в 5 утра зашел бы.. Я смотрел обзоры смартфонов, до пол восьмого утра. Решил было брать с хорошей скидкой Самсунг 20fe, небольшой флагманик 2020го, да батарея что то кажется слабоватой, 4500. А так стабилизация, зум айпи 68, все дела..
Ого, суд Нидерландов доказал, что Россия напала на Украину с мая 2014го года.. То есть я прав был, что это была не война между Украиной и так называемой ДНР, это была война России против Украины и смерть детей, тех что там на Аллее, именно вина России и ее второй армии мира.. И нынешнее нападение с 24го февраля, это просто продолжение той 8ми летней бойни, что вела Россия на протяжении уже 8ми лет.. Просто фаза другая, полномасштабная война.. Ну что ж, спасибо российскому эксперту с Си ай ти, Руслану Левиеву.. Объяснил четко и правильно..
Заметил что методы войны меняются: - Азербайджан во время войны с Арменией применил современные дроны и удалённо выиграл войну с минимальными людскими потерями; Россия от традиционных боевых действии в окопах переходит на бомбёжку критичной инфраструктуры противника своими высокотехнологичными высокоточными ракетами и уже вывела из строя более 50% энергосистемы Украины - а это в предверия холодной зимы - почти победа, тем более на Западе уже пошли разборки с Украиной.
Война войной - а хох..., пардон, украинцы молодцы: - смотрю, российская артиллерия, бомбит украинцев, с полей где стоит сплошной зелено-изумрудный ковёр из всходов озимой пшеницы: - значит - посеяли и под непрерывными бомбёжками. И даже, несмотря ни на что: - они в условиях непрерывной бомбёжки и насилия со стороны Россиян, уже продали и вывезли из своих морских портов, более 10 000 000 тонн зерна, тогда как наши казахстанские экспортёры зерна не могут вывезти свои мизерные, не миллионные, а тысячные тонны зерна в наши традиционные рынки сбыта в Средную Азию и страны Ближнего Востока - и это в МИРНЫХ условиях, где им НИКТО и НИЧТО не мешает
Стыд и позор нашим гос.чиновникам от Минсельхоза и Минторговли. Только пиз...ть и воровать могут.
Кстати: - почему украинцев НЕЛЬЗЯ называть хохлами; а русских- москалями ?? Это ругательные и нецензурные слова или уничижительные для ихних этносов ?? Вроде ещё великий Шевченко Тарас Бульбович, которому благородные казахи установили памятник в Актау, (кстати не в курсе: - на Украине есть памятник какому нибудь казаху??) называл своих украинцев - ХОХЛАМИ, или я что то путаю: - не просто же он их называл ТАКИМ образом??
kbkz1980: Видеонаблюдение при входе в подъезд хочу установить.Подскажите варианты.Зараее мерси
Самый оптимальный вариант с wi-fi и слотом для карты памяти т.е регистратор не нужен , можно просматривать запись в приложении смартфона или в облаке(платно). Reolink на али или IP-камера Ezviz C3N 20700тнг на каспи .
--------------6 часов назад, источник: РБКNYT назвала подлинным видео с расстрелом ВСУ российских пленных Минобороны назвало опубликованные в соцсетях ролики с расстрелом российских военнопленных «массовой кровавой расправой». Их начали изучать в ООН и обещали изучить на Украине. NYT подтвердило подлинность видеозаписей.Американская газета The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают пленных российских военных, говорится в материале на сайте издания. «Видео, подлинность которых была проверена The New York Times, демонстрируют ужасающий момент конфликта», — говорится в статье. Далее авторы приводят последовательный анализ кадров с жестокой расправой над российскими военнопленными. В частности, медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар указал, что большинство из военнопленных, вероятно, были убиты выстрелами в голову. «Есть лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми», — добавил Хаар. По его словам, убийство или ранение солдата, который, «сложив оружие или больше не имея средств защиты, сдался по своему усмотрению, является нарушением законов международного вооруженного конфликта». Речь идет о видеозаписи, которая стала распространяться в соцсетях 18 ноября. Предположительно, видео снято в селе Макеевка, ЛНР. На кадрах видно, как люди в военной форме, похожей на российскую, по одному выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят мужчины в форме с желтыми повязками — предположительно, это военнослужащие украинской армии. Сдавшихся мужчин спрашивают, кто из них офицер. Затем из дома (откуда выходили сдающиеся) появляется фигура человека, на видео слышатся выстрелы, ролик обрывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел военных. Российское Минобороны назвало произошедшее «массовой кровавой расправой украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Ведомство обвинило ВСУ в «намеренном и методичном убийстве» прямыми выстрелами в голову. Следственный комитет России завел уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности (пп. «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105). К изучению кадров приступили в ООН, в офисе генсека организации призвали обе стороны конфликта «расследовать все сообщения об имеющихся нарушениях прав человека, а также привлекать виновных к ответственности»
Гога: РБКNYT назвала подлинным видео с расстрелом ВСУ российских пленных Минобороны назвало опубликованные в соцсетях ролики с расстрелом российских военнопленных «массовой кровавой расправой». Их
Видео то подлиное, но ты его не видел. Двп эпизода, которых склеили. Оккупанты прикинулись что сдаются, и видя что из взяла пара человек с ВСУ, начали выхватывать оружие и палить по ним. Это называется Военным преступлением, когда пленный вроде бы сдается, но приманив врага, начинает палить по нему.. Да, российские военные сделали военное преступление. Стреляя в тех, кто их начинает пленить, с автомата и это четко видно по видео, где телефон падает.. Так что давай не нужно всяких пропагандистких истерик тут, хорошо?
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