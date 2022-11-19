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Сегодня ночью сгорел двухэтажный дом по адресу ул Мирошниченко 6
Сегодня ночью сгорел двухэтажный дом по адресу ул Мирошниченко 6
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