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≡ "Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о Кариме Масимове
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45542
"Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о Кариме Масимове
Отправлено: 20.11.22 - 13:36
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Назарбаева спросили: "В столице начался суд на Каримом Масимовым. Все-таки это ваш человек, что вы можете сказать по суду и кто мог за ним стоять, если он все-таки виноват в этом?"
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25539
"Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о Кариме Масимове
Отправлено: 20.11.22 - 13:36
#1
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Племянник - Иуда?... :-o

[Исправлено: drakon, 20.11.2022 - 13:37]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1006
Re: "Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев...
Отправлено: 20.11.22 - 13:40
#2
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Цитата:
"Меня тоже это очень интересует. Я тоже жду окончания следствия и суда. Что явилось причиной и кто за этим стоит, очень трудно... Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь. Разве Иисус Христос про рядом сидящего Иуду знал, что он предатель? Мы же не боги. Поэтому посмотрим окончание суда, и все мы, я думаю, узнаем истину", - ответил Назарбаев.

Источник:


Да знает он что за Каримом Масимовым стоит ФСБ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
Re: "Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев...
Отправлено: 20.11.22 - 13:49
#3
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Это с каких пор Елбасы применял на себя роль Иисуса?
Роль Хана слышал, Нобелевского лауреата, но чтобы Иисуса....
Кстати, Иисус был миллиардером?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2946
Re: "Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев...
Отправлено: 20.11.22 - 13:52
#4
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Цитата:
Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. (Ин. 13:21–30).

Марк, Лука, Матфей, Иоанн - все говорят, что ИИсус знал про предательство Иуды. А знал ли президент?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
"Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о Кариме Масимове
Отправлено: 20.11.22 - 14:06
#5
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Если б этот якобы Иисус смотрел на пол носа дальше себя, он бы не повел нас в Россию скреплять всякими нелигитимными договорами всякие союзы с ней и не размножались бы вокруг себя такие Иуды как Масимов..
А теперь он не понимает..
Все он понимает, 20 ярдов то ляшку не жмут, можно прикинуться хоть Богом, хоть нищим..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
"Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о Кариме Масимове
Отправлено: 20.11.22 - 14:35
#6
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Даже моя телефон принесла, спрашивает что он про Иисуса в Тик-Токе там говорит..
Моя то Крещеная..
Не поняла..
Пока ей объяснил..



[Исправлено: 111, 20.11.2022 - 14:36]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
952
Re: "Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев...
Отправлено: 20.11.22 - 14:41
#7
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Цитата:
111:
Если б этот якобы Иисус смотрел на пол носа дальше себя, он бы не повел нас в Россию скреплять всякими нелигитимными договорами всякие союзы с ней

Удивляюсь, сколько здесь госдеповских выкормышей развелось, которым Россия поперек горла. Тебе-то чего плохого Россия сделала, все ноги испинал уже бедняга. Выдвигал бы себя, раз знаешь, как надо управлять страной.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1006
Re: "Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев...
Отправлено: 20.11.22 - 15:16
#8
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Цитата:
Дантист:
Дантист


А что,с улицы Хакимжановой не приняли кандидатуру на пост президента РК?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
"Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о Кариме Масимове
Отправлено: 20.11.22 - 17:14
#9
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Хех..
Святой Назарбаев, Иуда Масимов, Иуда племянник, Иуда зять, Иуда внук и тд..
Сказал красиво..
Тик-Ток моей..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
973
Re: "Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев...
Отправлено: 20.11.22 - 20:46
#10
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Сдал Масимова? Я думаю, да, раз уже таким нелицеприятным прозвищем наградил
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
337
"Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о Кариме Масимове
Отправлено: 20.11.22 - 21:46
#11
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Цитата:
111:
Это с каких пор Елбасы применял на себя роль Иисуса?

С очень давних. Когда Сара Алпысовна открывала свой фонд (Вроде "Бобек"), тогда НАН тоже выдал про то, чтобы жертвовала и не ждали благодарности. А звучало так: - вон Иисус Христос с утра до обеда исцелил 10 человек, и никто, кроме одного спасибо не сказал. (Может быть не совсем дословно, но четко помню что с утра до обеда))

[Исправлено: Alehander, 20.11.2022 - 21:47]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5611
Re: "Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев...
Отправлено: 20.11.22 - 23:18
#12
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Мне кажется много лет назад про боевиков в горах ещё тогда живым был, рассказал покойный старший внук, однако госорганы должны были принять к сведению эту информацию и принять меры. А что на самом деле видим. Наглая ложь как мы будем жить как в эмиратах или берите две коровы, я просто в шоке....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3396
"Разве Иисус знал про Иуду?" - Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о Кариме Масимове
Отправлено: 21.11.22 - 07:11
#13
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То он пенсионер и не при делах; то он Иисус и тоже ничего не знает, хотя по библейскому сюжету, насколько я помню, вроде Иисус заранее знал кто предаст его и даже заранее простил его - какой-то прямо многоликий Янус, этот бывший президент. Будем ждать следующего его перла.

[Исправлено: ACROS, 21.11.2022 - 07:13]
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