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≡ Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным ноябрьским днем подрядчик продолжает класть брусчатку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45542
Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным ноябрьским днем подрядчик продолжает класть брусчатку
Отправлено: 19.11.22 - 18:39
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Видео, на котором рабочие с помощью спецтехники снимают старое полотно по улице Карбышева, напротив здания бывшего автовокзала, прислал "НГ" подписчик.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
857
Re: Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным...
Отправлено: 19.11.22 - 18:39
#1
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Лучше асфальт класть туда летом
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2946
Re: Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным...
Отправлено: 19.11.22 - 19:49
#2
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Цитата:
Более того, мы устанавливаем новые бордюры там, где их не было, либо были уже сломаны.

Судя по третьему фото сломанные бордюры остаются на местах. И ничего против не скажешь, ведь фото сделаны подОядчиком.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
930
Re: Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным...
Отправлено: 19.11.22 - 23:30
#3
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Странная новость, они весь тротуар так "очистили" от старой брусчатки, а возмутило это только на завершающей стадии!?
Цитата:
Козлов я:
сломанные бордюры остаются

Битые бордюры остались, да, видимо это занятие для другого тендера, где будут разыгрывать гранитные...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1006
Re: Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным...
Отправлено: 20.11.22 - 10:39
#4
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Диванные лодыри, отстаньте от людей которые работают и делают уютней наш город. На эти работы есть гарантия и если просядет тротуар, летом работу переделают
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
112
Re: Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным...
Отправлено: 20.11.22 - 22:30
#5
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Диванные лодыри, отстаньте от людей которые работают и делают уютней наш город. На эти работы есть гарантия и если просядет тротуар, летом работу переделаютЦитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

...один вопрос только возникает почему в этот уют обходится многомиллионными суммами.Гарантии гарантиями но вопервых ум хоть какой то должен быть,здесь и идиоту,дебилу понятно что при замёрзшей земле брущатку да и другие зеляные работы не рекомендуют производить
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