Отправлено: - 12:50

сайлау курманов:

У нас на частном секторе частенько что-нибудь да вспыхивает, видимо эта новость отличается от тех чем-то особенным, раз о нем обмолвились.

[Исправлено: Victor Yang, 20.11.2022 - 12:51]

Цитата:Там не частный сектор - просто старые двухэтажные дома годов 50-х квартир на 6-8. Рядом - малосемейки помоложе.Странно что официальные новости об этом молчат.