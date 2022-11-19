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≡ Сегодня ночью сгорел двухэтажный дом по адресу ул Мирошниченко 6
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45542
Сегодня ночью сгорел двухэтажный дом по адресу ул Мирошниченко 6
Отправлено: 19.11.22 - 15:10
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18.11.2022 г примерно в 16-00 начался пожар в двухэтажном доме по адресу ул Мирошниченко 6, дом сгорел полностью
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
Re: Сегодня ночью сгорел двухэтажный дом по адресу ул...
Отправлено: 19.11.22 - 15:10
#1
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Еще бы фото и видео..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5611
Re: Сегодня ночью сгорел двухэтажный дом по адресу ул...
Отправлено: 20.11.22 - 12:22
#2
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У нас на частном секторе частенько что-нибудь да вспыхивает, видимо эта новость отличается от тех чем-то особенным, раз о нем обмолвились. Раз уж начали так договаривайте до конца,
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15441
Сегодня ночью сгорел двухэтажный дом по адресу ул Мирошниченко 6
Отправлено: 20.11.22 - 12:50
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
У нас на частном секторе частенько что-нибудь да вспыхивает, видимо эта новость отличается от тех чем-то особенным, раз о нем обмолвились.

Там не частный сектор - просто старые двухэтажные дома годов 50-х квартир на 6-8. Рядом - малосемейки помоложе.
Странно что официальные новости об этом молчат.

[Исправлено: Victor Yang, 20.11.2022 - 12:51]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
Re: Сегодня ночью сгорел двухэтажный дом по адресу ул...
Отправлено: 20.11.22 - 14:23
#4
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Сгорел и сгорел..
Действительно немного странно..
То квартиры дают погорельцам, то дома строят, а тут тишь да благодать..
И волонтеров никаких не слышно..
Выборы что ли повлияли..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
973
Re: Сегодня ночью сгорел двухэтажный дом по адресу ул...
Отправлено: 20.11.22 - 21:15
#5
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Там банный двор, если не ошибаюсь, перепарились наверное
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