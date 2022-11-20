Отправлено: - 14:38

drakon:

Так идите - быстрей...

Цитата:Мой участок где то на Каирбекова, прописан то я в 45м доме, а вот суженая в 85м, пойдем, если она захочет голосовать сюда рядом, вроде как в Универе рядом голосуют, уломаю ее, проголосует за меня..