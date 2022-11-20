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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 538 из 538«1...536537538
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 14:38
#8056
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Цитата:
drakon:
Так идите - быстрей...

Мой участок где то на Каирбекова, прописан то я в 45м доме, а вот суженая в 85м, пойдем, если она захочет голосовать сюда рядом, вроде как в Универе рядом голосуют, уломаю ее, проголосует за меня..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25539
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 15:24
#8057
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Я, 9 октября, ходил на выборы.
Моя партия AfD, заняла 3 место... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 15:29
#8058
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Цитата:
drakon:
Моя партия AfD, заняла 3 место...

Если мы сходим, то наш кандидат займет первое место
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25539
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 15:39
#8059
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Цитата:
111:
наш кандидат займет первое место

Токаев, я знаю... :lol: :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 16:48
#8060
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Амирка голосует..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25539
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 16:52
#8061
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Цитата:
111:
Амирка голосует..

Амирка, Токаева - выбирай... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 16:54
#8062
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Цитата:
drakon:
Амирка, Токаева - выбирай..

Выбрали.
Только сегодня нельзя говорить вроде кого..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2946
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 17:11
#8063
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Цитата:
111:
Только сегодня нельзя говорить вроде кого..


Магазинам можно...

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 17:16
#8064
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 17:18
#8065
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Да, Жигули там есть..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20053
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 19:12
#8066
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Не понял юмора..
Забыл, что там написал такого, что стерто..
Дракоша, скажи хотя бы, про что там было?
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2946
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 20:13
#8067
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Цитата:
111:
Не понял юмора..

Драко, ладно могу понять, что не любишь Жигулевское пиво, но себя то зачем удалять? :-o :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25539
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 20:43
#8068
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Цитата:
Козлов я:
но себя то зачем удалять? :-o :lol:

Чтобы вам, необидно - было... :lol: :-) ;-)
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Страница 538 из 538«1...536537538
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