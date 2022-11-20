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≡ День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45541
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 13:07
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В Казахстане сегодня, 20 ноября, выбирают президента страны на будущие 7 лет. Корреспонденты "Нашей Газеты" сегодня работают на участках не только в Костанае, но и в Житикаре и Федоровском районе.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9003
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:44
#15
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Скажите интернет казахтелекомвский только в ЗТБ отключили ,или в Кустанае то же?
Для чего это делается?Вот у меня в магазине кассы не работают не могу выдать покупателям чек,кто будет за это отвечать?
Для чего эти ограничения,перед выборами за 2-3 глушили по всему городу мобильный ,еле еле работал,теперь проводной отрубили.

[Исправлено: Добринцофф, 20.11.2022 - 17:44]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8858
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 18:06
#16
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Цитата:
Добринцофф:
Скажите интернет казахтелекомвский только в ЗТБ отключили ,или в Кустанае то же?

Работает. Комп на нём.
Профайл
Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9003
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 18:10
#17
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Цитата:
yudjin:
Работает. Комп на нём.

Значит как всегда на жителях г.Тобыла испытывают.
Ну ведь не у одного у меня отрубили, я человек 15 знаю у кого то же отключили.
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