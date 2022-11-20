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≡ День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45541
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 13:07
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В Казахстане сегодня, 20 ноября, выбирают президента страны на будущие 7 лет. Корреспонденты "Нашей Газеты" сегодня работают на участках не только в Костанае, но и в Житикаре и Федоровском районе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 13:07
#1
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Юрик на последнем фото?
Интересно..
А, прочитал, обознался..
Но так похож..

[Исправлено: 111, 20.11.2022 - 13:11]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...
Отправлено: 20.11.22 - 13:09
#2
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А где наш участок, Аль Фараби 85, кто знает?
На выборы что ли сходить..
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Д
§ Дональд Фуск
(Пользователи)
Регистрация:
03.10.18
Сообщений:
9
Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...
Отправлено: 20.11.22 - 13:15
#3
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Выборы, выборы!
Все кандидаты - .......! :-o
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1006
Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...
Отправлено: 20.11.22 - 13:36
#4
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Цитата:
111:
На выборы что ли сходить..


Мы уже с мужем сходили проголосовали за действующего президента Республики Казахстан и верховного главнокомандующего вооружёнными силами Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
494
Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...
Отправлено: 20.11.22 - 13:41
#5
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Я проголосовал. Добровольно. Гражданский долг исполнен.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8858
Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...
Отправлено: 20.11.22 - 14:41
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Мы уже с мужем сходили проголосовали за действующего президента Республики Казахстан и верховного главнокомандующего вооружёнными силами Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева

:lol: :lol: :lol:
Давай селфи скидывай,а то не поверим!
А ты куда отчитываешься? В ЖКХ чи в администрацию? ;-)
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Я
§ Яжбать
(Пользователи)
Регистрация:
03.09.20
Сообщений:
12
Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...
Отправлено: 20.11.22 - 15:23
#7
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"Здесь мы уже были и просто убедились, что все проходит без нарушений."
Это примерно так?
- Вы тут не нарушаете?
- Нее, как можно?
- Точно?
- Зуб даем!
- Хорошо, так и запишем - ВСЁ БЕЗ НАРУШЕНИЙ
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 15:25
#8
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Наконец то узнал куда идти, по казахскому все четко расписано..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:00
#9
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Наш участок..
Номер 1

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:01
#10
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Амирка сделал свой Выбор..



[Исправлено: 111, 20.11.2022 - 17:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:07
#11
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И по своей прописке сходили сюда..



Участок номер 4.
Как только сфотал что то там, налетели на меня, фотать запрещено кричат, на каком основании и тд и тп..
Спрашиваю, вы что, кого боитесь, это же Казахстан..
Заставили меня стереть фото участка..
Не людей, а участка..
Странно.
По закону нельзя все таки?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:19
#12
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Нашу столицу могут назвать Жигули при приятном раскладе?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8858
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:24
#13
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Цитата:
111:
могут назвать Жигули при приятном раскладе?

Значит, Токаев для тебя - неприятный расклад?
А так соловей заливался, так песни пел... ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:30
#14
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Цитата:
yudjin:
Значит, Токаев для тебя - неприятный расклад?

Приятный расклад для его избирателей.
Я то проголосовал уже, потом покажу за кого
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