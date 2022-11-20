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День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45541
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 13:07
В Казахстане сегодня, 20 ноября, выбирают президента страны на будущие 7 лет. Корреспонденты "Нашей Газеты" сегодня работают на участках не только в Костанае, но и в Житикаре и Федоровском районе.
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День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 13:07
Юрик на последнем фото?
Интересно..
А, прочитал, обознался..
Но так похож..
[Исправлено: 111, 20.11.2022 - 13:11]
Интересно..
А, прочитал, обознался..
Но так похож..
[Исправлено: 111, 20.11.2022 - 13:11]
Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...
Отправлено: 20.11.22 - 13:09
А где наш участок, Аль Фараби 85, кто знает?
На выборы что ли сходить..
На выборы что ли сходить..
Д
(Пользователи)
- Регистрация:
- 03.10.18
- Сообщений:
- 9
Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...
Отправлено: 20.11.22 - 13:15
Выборы, выборы!
Все кандидаты - .......!
Все кандидаты - .......!
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1006
Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...
Отправлено: 20.11.22 - 13:36
Цитата:
Мы уже с мужем сходили проголосовали за действующего президента Республики Казахстан и верховного главнокомандующего вооружёнными силами Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева
111:
На выборы что ли сходить..
На выборы что ли сходить..
Мы уже с мужем сходили проголосовали за действующего президента Республики Казахстан и верховного главнокомандующего вооружёнными силами Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 494
Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...
Отправлено: 20.11.22 - 13:41
Я проголосовал. Добровольно. Гражданский долг исполнен.
Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...
Отправлено: 20.11.22 - 14:41
Цитата:
Давай селфи скидывай,а то не поверим!
А ты куда отчитываешься? В ЖКХ чи в администрацию?
ПолиграфЪ Боярышников:
Мы уже с мужем сходили проголосовали за действующего президента Республики Казахстан и верховного главнокомандующего вооружёнными силами Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева
Мы уже с мужем сходили проголосовали за действующего президента Республики Казахстан и верховного главнокомандующего вооружёнными силами Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева
Давай селфи скидывай,а то не поверим!
А ты куда отчитываешься? В ЖКХ чи в администрацию?
Я
(Пользователи)
- Регистрация:
- 03.09.20
- Сообщений:
- 12
Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...
Отправлено: 20.11.22 - 15:23
"Здесь мы уже были и просто убедились, что все проходит без нарушений."
Это примерно так?
- Вы тут не нарушаете?
- Нее, как можно?
- Точно?
- Зуб даем!
- Хорошо, так и запишем - ВСЁ БЕЗ НАРУШЕНИЙ
Это примерно так?
- Вы тут не нарушаете?
- Нее, как можно?
- Точно?
- Зуб даем!
- Хорошо, так и запишем - ВСЁ БЕЗ НАРУШЕНИЙ
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 15:25
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:00
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:01
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:07
И по своей прописке сходили сюда..
Участок номер 4.
Как только сфотал что то там, налетели на меня, фотать запрещено кричат, на каком основании и тд и тп..
Спрашиваю, вы что, кого боитесь, это же Казахстан..
Заставили меня стереть фото участка..
Не людей, а участка..
Странно.
По закону нельзя все таки?
Участок номер 4.
Как только сфотал что то там, налетели на меня, фотать запрещено кричат, на каком основании и тд и тп..
Спрашиваю, вы что, кого боитесь, это же Казахстан..
Заставили меня стереть фото участка..
Не людей, а участка..
Странно.
По закону нельзя все таки?
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:19
Нашу столицу могут назвать Жигули при приятном раскладе?
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:24
Цитата:
Значит, Токаев для тебя - неприятный расклад?
А так соловей заливался, так песни пел...
111:
могут назвать Жигули при приятном раскладе?
могут назвать Жигули при приятном раскладе?
Значит, Токаев для тебя - неприятный расклад?
А так соловей заливался, так песни пел...
День выборов - Как голосуют за будущего президента в Костанайской области
Отправлено: 20.11.22 - 17:30
Цитата:
Приятный расклад для его избирателей.
Я то проголосовал уже, потом покажу за кого
yudjin:
Значит, Токаев для тебя - неприятный расклад?
Значит, Токаев для тебя - неприятный расклад?
Приятный расклад для его избирателей.
Я то проголосовал уже, потом покажу за кого
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