Re: День выборов - Как голосуют за будущего президента в...

Отправлено: - 15:23

"Здесь мы уже были и просто убедились, что все проходит без нарушений."

Это примерно так?

- Вы тут не нарушаете?

- Нее, как можно?

- Точно?

- Зуб даем!

- Хорошо, так и запишем - ВСЁ БЕЗ НАРУШЕНИЙ