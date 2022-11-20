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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 538 из 538«1...536537538
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 14:38
#8056
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Цитата:
drakon:
Так идите - быстрей...

Мой участок где то на Каирбекова, прописан то я в 45м доме, а вот суженая в 85м, пойдем, если она захочет голосовать сюда рядом, вроде как в Универе рядом голосуют, уломаю ее, проголосует за меня..
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25538
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 15:24
#8057
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Я, 9 октября, ходил на выборы.
Моя партия AfD, заняла 3 место... :lol: :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 15:29
#8058
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Цитата:
drakon:
Моя партия AfD, заняла 3 место...

Если мы сходим, то наш кандидат займет первое место
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25538
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 15:39
#8059
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Цитата:
111:
наш кандидат займет первое место

Токаев, я знаю... :lol: :-x
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 16:48
#8060
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Амирка голосует..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25538
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 16:52
#8061
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 16:54
#8062
Комментарий удален модератором.
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2945
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 17:11
#8063
Комментарий удален модератором.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 17:16
#8064
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20052
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 20.11.22 - 17:18
#8065
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Да, Жигули там есть..

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