"Меня тоже это очень интересует. Я тоже жду окончания следствия и суда. Что явилось причиной и кто за этим стоит, очень трудно... Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь. Разве Иисус Христос про рядом сидящего Иуду знал, что он предатель? Мы же не боги. Поэтому посмотрим окончание суда, и все мы, я думаю, узнаем истину", - ответил Назарбаев.
Сказав это, Иисус возмутился духом, и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один же из учеников Его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него сатана. Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. (Ин. 13:21–30).
Марк, Лука, Матфей, Иоанн - все говорят, что ИИсус знал про предательство Иуды. А знал ли президент?
Если б этот якобы Иисус смотрел на пол носа дальше себя, он бы не повел нас в Россию скреплять всякими нелигитимными договорами всякие союзы с ней и не размножались бы вокруг себя такие Иуды как Масимов.. А теперь он не понимает.. Все он понимает, 20 ярдов то ляшку не жмут, можно прикинуться хоть Богом, хоть нищим..
111: Если б этот якобы Иисус смотрел на пол носа дальше себя, он бы не повел нас в Россию скреплять всякими нелигитимными договорами всякие союзы с ней
Удивляюсь, сколько здесь госдеповских выкормышей развелось, которым Россия поперек горла. Тебе-то чего плохого Россия сделала, все ноги испинал уже бедняга. Выдвигал бы себя, раз знаешь, как надо управлять страной.
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