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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20030
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.11.22 - 15:12
#8476
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Цитата:
Эл-починно:
другого не пойму, зачем люди берут с собой в туалет смартфоны?

Не знаю, это ребенок там в игры играл.
А так да, тоже порой беру с собой, так комментарии получаются красивыми и красочными..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20030
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.11.22 - 15:14
#8477
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Цитата:
Гога:
блин , только зашел с тобой погутарить

Ты бы еще в 5 утра зашел бы..
Я смотрел обзоры смартфонов, до пол восьмого утра.
Решил было брать с хорошей скидкой Самсунг 20fe, небольшой флагманик 2020го, да батарея что то кажется слабоватой, 4500.
А так стабилизация, зум айпи 68, все дела..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20030
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.11.22 - 15:18
#8478
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Сегодня погодка нормальная..
Они излечились, я все еще закашливаюсь..
Идем сдавать телефон..
Кухарка будет говорить, у меня голос пропал..
Короновирус мать его..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20030
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.11.22 - 16:27
#8479
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Ого, суд Нидерландов доказал, что Россия напала на Украину с мая 2014го года..
То есть я прав был, что это была не война между Украиной и так называемой ДНР, это была война России против Украины и смерть детей, тех что там на Аллее, именно вина России и ее второй армии мира..
И нынешнее нападение с 24го февраля, это просто продолжение той 8ми летней бойни, что вела Россия на протяжении уже 8ми лет..
Просто фаза другая, полномасштабная война..
Ну что ж, спасибо российскому эксперту с Си ай ти, Руслану Левиеву..
Объяснил четко и правильно..


[Исправлено: 111, 19.11.2022 - 16:49]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3395
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.11.22 - 20:54
#8480
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Цитата:
111:
это была не война


Заметил что методы войны меняются: - Азербайджан во время войны с Арменией применил современные дроны и удалённо выиграл войну с минимальными людскими потерями; Россия от традиционных боевых действии в окопах переходит на бомбёжку критичной инфраструктуры противника своими высокотехнологичными высокоточными ракетами и уже вывела из строя более 50% энергосистемы Украины - а это в предверия холодной зимы - почти победа, тем более на Западе уже пошли разборки с Украиной.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3395
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.11.22 - 21:37
#8481
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Цитата:
111:
полномасштабная война..


Война войной - а хох..., пардон, украинцы молодцы: - смотрю, российская артиллерия, бомбит украинцев, с полей где стоит сплошной зелено-изумрудный ковёр из всходов озимой пшеницы: - значит - посеяли и под непрерывными бомбёжками.
И даже, несмотря ни на что: - они в условиях непрерывной бомбёжки и насилия со стороны Россиян, уже продали и вывезли из своих морских портов, более 10 000 000 тонн зерна, тогда как наши казахстанские экспортёры зерна не могут вывезти свои мизерные, не миллионные, а тысячные тонны зерна в наши традиционные рынки сбыта в Средную Азию и страны Ближнего Востока - и это в МИРНЫХ условиях, где им НИКТО и НИЧТО не мешает

Стыд и позор нашим гос.чиновникам от Минсельхоза и Минторговли.
Только пиз...ть и воровать могут.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3395
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.11.22 - 21:52
#8482
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Цитата:
111:
Россия напала на Украину


Кстати: - почему украинцев НЕЛЬЗЯ называть хохлами; а русских- москалями ??
Это ругательные и нецензурные слова или уничижительные для ихних этносов ??
Вроде ещё великий Шевченко Тарас Бульбович, которому благородные казахи установили памятник в Актау, (кстати не в курсе: - на Украине есть памятник какому нибудь казаху??) называл своих украинцев - ХОХЛАМИ, или я что то путаю: - не просто же он их называл ТАКИМ образом??
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.11.22 - 23:12
#8483
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Цитата:
ACROS:
111: Россия напала на Украину Кстати: - почему украинцев НЕЛЬЗЯ называть хохлами; а русских- москалями ??

Тут что то с памятью у некоторых.
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