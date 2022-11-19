Отправлено: - 15:12

Эл-починно:

другого не пойму, зачем люди берут с собой в туалет смартфоны?

Цитата:Не знаю, это ребенок там в игры играл.А так да, тоже порой беру с собой, так комментарии получаются красивыми и красочными..