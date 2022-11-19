Ты бы еще в 5 утра зашел бы.. Я смотрел обзоры смартфонов, до пол восьмого утра. Решил было брать с хорошей скидкой Самсунг 20fe, небольшой флагманик 2020го, да батарея что то кажется слабоватой, 4500. А так стабилизация, зум айпи 68, все дела..
Ого, суд Нидерландов доказал, что Россия напала на Украину с мая 2014го года.. То есть я прав был, что это была не война между Украиной и так называемой ДНР, это была война России против Украины и смерть детей, тех что там на Аллее, именно вина России и ее второй армии мира.. И нынешнее нападение с 24го февраля, это просто продолжение той 8ми летней бойни, что вела Россия на протяжении уже 8ми лет.. Просто фаза другая, полномасштабная война.. Ну что ж, спасибо российскому эксперту с Си ай ти, Руслану Левиеву.. Объяснил четко и правильно..
Заметил что методы войны меняются: - Азербайджан во время войны с Арменией применил современные дроны и удалённо выиграл войну с минимальными людскими потерями; Россия от традиционных боевых действии в окопах переходит на бомбёжку критичной инфраструктуры противника своими высокотехнологичными высокоточными ракетами и уже вывела из строя более 50% энергосистемы Украины - а это в предверия холодной зимы - почти победа, тем более на Западе уже пошли разборки с Украиной.
Война войной - а хох..., пардон, украинцы молодцы: - смотрю, российская артиллерия, бомбит украинцев, с полей где стоит сплошной зелено-изумрудный ковёр из всходов озимой пшеницы: - значит - посеяли и под непрерывными бомбёжками. И даже, несмотря ни на что: - они в условиях непрерывной бомбёжки и насилия со стороны Россиян, уже продали и вывезли из своих морских портов, более 10 000 000 тонн зерна, тогда как наши казахстанские экспортёры зерна не могут вывезти свои мизерные, не миллионные, а тысячные тонны зерна в наши традиционные рынки сбыта в Средную Азию и страны Ближнего Востока - и это в МИРНЫХ условиях, где им НИКТО и НИЧТО не мешает
Стыд и позор нашим гос.чиновникам от Минсельхоза и Минторговли. Только пиз...ть и воровать могут.
Кстати: - почему украинцев НЕЛЬЗЯ называть хохлами; а русских- москалями ?? Это ругательные и нецензурные слова или уничижительные для ихних этносов ?? Вроде ещё великий Шевченко Тарас Бульбович, которому благородные казахи установили памятник в Актау, (кстати не в курсе: - на Украине есть памятник какому нибудь казаху??) называл своих украинцев - ХОХЛАМИ, или я что то путаю: - не просто же он их называл ТАКИМ образом??
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