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≡ Проехавшего по центральному скверу водителя задержали полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45537
Проехавшего по центральному скверу водителя задержали полицейские в Костанае
Отправлено: 19.11.22 - 18:37
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Житель Костаная, который управлял автомашиной «Шкода», проехал по пешеходным зонам и аллеям. По словам водителя, он поспорил с друзьями о том, что проедет по центральной площади города.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
857
Re: Проехавшего по центральному скверу водителя задержали...
Отправлено: 19.11.22 - 18:37
#1
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Это тебе не велосипед
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
951
Re: Проехавшего по центральному скверу водителя задержали...
Отправлено: 19.11.22 - 20:53
#2
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Сегодня в Рудном три водятла гарцевали по центральной улице, а у споркомплекса расх...ли машины. Еще подумал, добром не кончится, так и вышло.
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