Наконец-то власть поняла, что 99,9% наших бизнесменов мало заботит судьба страны и улучшение жизни народа. Главное для них - полнота собственного кошелька. Боюсь, что слова президента ими же и останутся. Читать новость
А государство че должно делать в лице чиновников? Собирать дань и покупать дома в Европах?. Нее бизнес должен заниматься своими делами. Бизнес Пускай для начало у себя на заводах, цехах наведут порядок. А то иной раз бываешь в таких ужасных местах, у рабочих туалета нормального нету, душа нету, столовой нету, зарплаты нормальной нету, работают за тарелку супа.
а как же без руководящей роли , автор не может терпеть, когда люди богатеют. ему надо. чтобы все были одинаково бедными. В наших условиях, когда бизнес развивается не благодаря(нормальный бизнес, без сращивания с государством)государству. а вопреки ему, требовать от него социальной ответственности, да ещё сверху навесить налог. И вообще . почему бизнесмен должен что то кому то? Он мог сидеть на попе ровно, не тратить усилий, нервных клеток, без страха, что в любой момент прогорит, да не будет богатым, но если мозги есть, он и на наёмной работе будет на коне. Нам говорят в развитых странах так, но там бизнес развивался столетиями безответственно и только потом крепко встав на ноги сам(подчеркиваю) принял решение, какую то часть отдать другим. а у нас если ты хозяин КХ, у тебя, на шее ещё школа, государственная причём и командировка акима в город, хорошо если не в Астану
Vit: рабочих туалета нормального нету, душа нету, столовой нету, зарплаты нормальной нету, работают за тарелку супа.
Вот именно! А Токаев хочет, чтобы они в целом о стране заботились! Наив! Забыл, что "на то и щука в озере, чтобы карась не дремал" Пора бы уже забыть о дипломатии и заняться карасями", если сам не карась.
А я вот не понял автор рад этим словам президента или нет? Наверное всё таки призывает идти дальше," Верной проторенной дорогой", добьемся, чтобы не было богатых. тогда и заживём счастливо. принцип Шарикова всегда работает на первых порах:" Взять и всё поделить"
saba: Нам говорят в развитых странах так, но там бизнес развивался столетиями безответственно и только потом крепко встав на ноги сам(подчеркиваю) принял решение, какую то часть отдать другим.
Да, САМ! А не за счёт ограбления народа! И то, достигнув сверхбогатства, поняв, что в три горла не сможет жрать, и в три ж..пы ...., а деньги с собой в могилу не взять, начал делиться с людьми через благотворительность. Наши же , обобрав народ, сразу уверовали, что они богом избранны (да простят меня евреи!), от роду "голубая кровь и белая кость", семи пядей во лбу, а не циничное вороньё, грабители ОБЩЕНАРОДНОЙ собственности (только не надо ля-ля, что всё делалось по закону. По ИХ закону и по ИХ исполнению этого закона) Но, при этом, в них сидит боязнь потерять то, что имеют!(ведь сами-то "вышли" из этого же народа - бывшие бишара) В западных бизнесменах вековая уверенность, что богатство и могущество страны сотворено их руками и мозгами. Что они - опора страны. Поэтому они патриоты и БЛАГОтворители. Откуда в нашей бишаре этому взяться, когда они знают, чему обязаны своим богатством? Хапнуть, спрятать в офшоре и трястись над богатством, вот и всё на что они способны. Когда-нибудь власти преодолеют благоговение перед ними? Когда-нибудь народу хоть что-то, хоть в каком-либо виде вернётся?
таноми52: Когда-нибудь власти преодолеют благоговение перед ними?
Почему перед ними? Перед самими собой, посмотрим, что изменится после выборов, я по натуре оптимист, надеюсь на какие то изменения. правда не люблю в революционном смысле, устал от них наверное. Начать потихоньку с низов, выборность акимов областных центров сделать, упразднить маслихаты, чтобы у города был хозяин, а там потихоньку как снежный ком всё и нарастёт. Когда мы критикуем президента, мы забываем, что те кто правил всё это время нашей страной никуда не делись и влияние их никуда не делось. Мы хотим всё и сразу, по революционному, но так практически никогда не срабатывает. Возможно и те кто наворовали, после январских событий понимают, что нужно меняться, они тоже в своём роде неглупые люди. Надо им тоже дать возможность работать по новому. Поменять правила игры. иначе опять упираемся в Шарикова, взять и всё поделить. Самый печальный момент, что кроме самого президента со всеми его недостатками, не видно людей способных изменить эти самые пресловутые правила. А самый провальный шаг президента, я считаю, назначение такого безликого премьера, после этого я и в самом президенте засомневался
Часто попадается на глаза следующий афоризм: - "меня часто упрекают в том, что я живу в своё удовольствие, извините, а в чьё удовольствие я должен жить?!"
Я бы отнес этот принцип и к МСБ - а с какой стати они должны заботиться о жизни народа и не заботиться о полноте собственного кошелька. Почему бизнес должен наполнять чьи-то кошельки, вместо своего? Что это за бизнес такой? Ах, да... Колхоз. От каждого по способностям - каждому по потребностям
Сколько Самилов премьерствует, НИ РАЗУ не слышал его голос; зато голос Председателя правительства соседней страны Мишустина слышу ПОСТОЯННО: - то он проводит налоговую реформу, то он про агропромышленность речь ведёт, то про социальные меры для малоимущих рассказывает, то про инвестиции и так далее. Наш как рыба или как партизан на допросе.
Цитата:
Alehander: Колхоз. От каждого по способностям - каждому по потребностям
Неправильно: - колхоз - это при первой фазе коммунизма: социализма, где от каждого по труду и каждому по способностям. Коммуна - это при второй фазе коммунизма - сам коммунизм - где от каждого по труду и каждому по ПОТРЕБНОСТИ.
Цитата:
Vit: Нее бизнес должен заниматься своими делами.
Всё верно: - бизнес пусть занимается своим БИЗНЕСОМ, то есть работает на свой КАРМАН. Он, бизнес, исправно платит налоги- вот на эти налоги пусть государство и занимается СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМИ делами. Это в идеале, но не у нас. Знаю по себе. Так называемая социальная ответственность бизнеса - это уловка бывшего президента, когда нехватку денег в бюджете, образовавшуюся за счёт узаконенного ВОРОВСТВА, восполняли благодаря финансовым вливаниям частных средств, в тот или иной социальный проект, прикормленными или своими бизнесменами, компенсирую их расходы в дальнейшем выгодными контрактами или тендерами и гос.закупками в их пользу.
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