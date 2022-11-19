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≡ Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным ноябрьским днем подрядчик продолжает класть брусчатку
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45537
Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным ноябрьским днем подрядчик продолжает класть брусчатку
Отправлено: 19.11.22 - 18:39
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Видео, на котором рабочие с помощью спецтехники снимают старое полотно по улице Карбышева, напротив здания бывшего автовокзала, прислал "НГ" подписчик.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
857
Re: Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным...
Отправлено: 19.11.22 - 18:39
#1
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Лучше асфальт класть туда летом
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2942
Re: Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным...
Отправлено: 19.11.22 - 19:49
#2
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Цитата:
Более того, мы устанавливаем новые бордюры там, где их не было, либо были уже сломаны.

Судя по третьему фото сломанные бордюры остаются на местах. И ничего против не скажешь, ведь фото сделаны подОядчиком.
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