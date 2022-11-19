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Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным ноябрьским днем подрядчик продолжает класть брусчатку
Замерзший тротуар в Костанае снимают экскаватором. Снежным ноябрьским днем подрядчик продолжает класть брусчатку
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