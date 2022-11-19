Отправлено: - 19:49

Более того, мы устанавливаем новые бордюры там, где их не было, либо были уже сломаны.

Цитата:Судя по третьему фото сломанные бордюры остаются на местах. И ничего против не скажешь, ведь фото сделаны подОядчиком.