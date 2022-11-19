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Николай ВОРОНИН: Тут дипломатия не работает!
Николай ВОРОНИН: Тут дипломатия не работает!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45534
Николай ВОРОНИН: Тут дипломатия не работает!
Отправлено: 19.11.22 - 10:31
Наконец-то власть поняла, что 99,9% наших бизнесменов мало заботит судьба страны и улучшение жизни народа. Главное для них - полнота собственного кошелька. Боюсь, что слова президента ими же и останутся.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 407
Re: Николай ВОРОНИН: Тут дипломатия не работает!
Отправлено: 19.11.22 - 10:31
в принципе со многими мыслями автора я согласен. Реалия жизни именно такова и есть
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11742
Re: Николай ВОРОНИН: Тут дипломатия не работает!
Отправлено: 19.11.22 - 12:14
А государство че должно делать в лице чиновников? Собирать дань и покупать дома в Европах?. Нее бизнес должен заниматься своими делами. Бизнес Пускай для начало у себя на заводах, цехах наведут порядок. А то иной раз бываешь в таких ужасных местах, у рабочих туалета нормального нету, душа нету, столовой нету, зарплаты нормальной нету, работают за тарелку супа.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 968
Николай ВОРОНИН: Тут дипломатия не работает!
Отправлено: 19.11.22 - 12:31
Цитата:
а как же без руководящей роли , автор не может терпеть, когда люди богатеют. ему надо. чтобы все были одинаково бедными. В наших условиях, когда бизнес развивается не благодаря(нормальный бизнес, без сращивания с государством)государству. а вопреки ему, требовать от него социальной ответственности, да ещё сверху навесить налог. И вообще . почему бизнесмен должен что то кому то? Он мог сидеть на попе ровно, не тратить усилий, нервных клеток, без страха, что в любой момент прогорит, да не будет богатым, но если мозги есть, он и на наёмной работе будет на коне. Нам говорят в развитых странах так, но там бизнес развивался столетиями безответственно и только потом крепко встав на ноги сам(подчеркиваю) принял решение, какую то часть отдать другим. а у нас если ты хозяин КХ, у тебя, на шее ещё школа, государственная причём и командировка акима в город, хорошо если не в Астану
Vit:
Нее бизнес должен заниматься своими делами.
Нее бизнес должен заниматься своими делами.
а как же без руководящей роли , автор не может терпеть, когда люди богатеют. ему надо. чтобы все были одинаково бедными. В наших условиях, когда бизнес развивается не благодаря(нормальный бизнес, без сращивания с государством)государству. а вопреки ему, требовать от него социальной ответственности, да ещё сверху навесить налог. И вообще . почему бизнесмен должен что то кому то? Он мог сидеть на попе ровно, не тратить усилий, нервных клеток, без страха, что в любой момент прогорит, да не будет богатым, но если мозги есть, он и на наёмной работе будет на коне. Нам говорят в развитых странах так, но там бизнес развивался столетиями безответственно и только потом крепко встав на ноги сам(подчеркиваю) принял решение, какую то часть отдать другим. а у нас если ты хозяин КХ, у тебя, на шее ещё школа, государственная причём и командировка акима в город, хорошо если не в Астану
Re: Николай ВОРОНИН: Тут дипломатия не работает!
Отправлено: 19.11.22 - 12:33
Цитата:
Вот именно!
А Токаев хочет, чтобы они в целом о стране заботились!
Наив! Забыл, что "на то и щука в озере, чтобы карась не дремал"
Пора бы уже забыть о дипломатии и заняться карасями", если сам не карась.
Vit:
рабочих туалета нормального нету, душа нету, столовой нету, зарплаты нормальной нету, работают за тарелку супа.
рабочих туалета нормального нету, душа нету, столовой нету, зарплаты нормальной нету, работают за тарелку супа.
Вот именно!
А Токаев хочет, чтобы они в целом о стране заботились!
Наив! Забыл, что "на то и щука в озере, чтобы карась не дремал"
Пора бы уже забыть о дипломатии и заняться карасями", если сам не карась.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 968
Николай ВОРОНИН: Тут дипломатия не работает!
Отправлено: 19.11.22 - 13:00
А я вот не понял автор рад этим словам президента или нет? Наверное всё таки призывает идти дальше," Верной проторенной дорогой", добьемся, чтобы не было богатых. тогда и заживём счастливо.
принцип Шарикова всегда работает на первых порах:" Взять и всё поделить"
принцип Шарикова всегда работает на первых порах:" Взять и всё поделить"
Re: Николай ВОРОНИН: Тут дипломатия не работает!
Отправлено: 19.11.22 - 13:12
Цитата:
Да, САМ! А не за счёт ограбления народа! И то, достигнув сверхбогатства, поняв, что в три горла не сможет жрать, и в три ж..пы ...., а деньги с собой в могилу не взять, начал делиться с людьми через благотворительность.
Наши же , обобрав народ, сразу уверовали, что они богом избранны (да простят меня евреи!), от роду "голубая кровь и белая кость", семи пядей во лбу, а не циничное вороньё, грабители ОБЩЕНАРОДНОЙ собственности (только не надо ля-ля, что всё делалось по закону. По ИХ закону и по ИХ исполнению этого закона)
Но, при этом, в них сидит боязнь потерять то, что имеют!(ведь сами-то "вышли" из этого же народа - бывшие бишара)
В западных бизнесменах вековая уверенность, что богатство и могущество страны сотворено их руками и мозгами. Что они - опора страны. Поэтому они патриоты и БЛАГОтворители.
Откуда в нашей бишаре этому взяться, когда они знают, чему обязаны своим богатством?
Хапнуть, спрятать в офшоре и трястись над богатством, вот и всё на что они способны.
Когда-нибудь власти преодолеют благоговение перед ними? Когда-нибудь народу хоть что-то, хоть в каком-либо виде вернётся?
saba:
Нам говорят в развитых странах так, но там бизнес развивался столетиями безответственно и только потом крепко встав на ноги сам(подчеркиваю) принял решение, какую то часть отдать другим.
Нам говорят в развитых странах так, но там бизнес развивался столетиями безответственно и только потом крепко встав на ноги сам(подчеркиваю) принял решение, какую то часть отдать другим.
Да, САМ! А не за счёт ограбления народа! И то, достигнув сверхбогатства, поняв, что в три горла не сможет жрать, и в три ж..пы ...., а деньги с собой в могилу не взять, начал делиться с людьми через благотворительность.
Наши же , обобрав народ, сразу уверовали, что они богом избранны (да простят меня евреи!), от роду "голубая кровь и белая кость", семи пядей во лбу, а не циничное вороньё, грабители ОБЩЕНАРОДНОЙ собственности (только не надо ля-ля, что всё делалось по закону. По ИХ закону и по ИХ исполнению этого закона)
Но, при этом, в них сидит боязнь потерять то, что имеют!(ведь сами-то "вышли" из этого же народа - бывшие бишара)
В западных бизнесменах вековая уверенность, что богатство и могущество страны сотворено их руками и мозгами. Что они - опора страны. Поэтому они патриоты и БЛАГОтворители.
Откуда в нашей бишаре этому взяться, когда они знают, чему обязаны своим богатством?
Хапнуть, спрятать в офшоре и трястись над богатством, вот и всё на что они способны.
Когда-нибудь власти преодолеют благоговение перед ними? Когда-нибудь народу хоть что-то, хоть в каком-либо виде вернётся?
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