Отправлено: - 13:12

saba:

Нам говорят в развитых странах так, но там бизнес развивался столетиями безответственно и только потом крепко встав на ноги сам(подчеркиваю) принял решение, какую то часть отдать другим.

Цитата:Да, САМ! А не за счёт ограбления народа! И то, достигнув сверхбогатства, поняв, что в три горла не сможет жрать, и в три ж..пы ...., а деньги с собой в могилу не взять, начал делиться с людьми через благотворительность.Наши же , обобрав народ, сразу уверовали, что они богом избранны (да простят меня евреи!), от роду "голубая кровь и белая кость", семи пядей во лбу, а не циничное вороньё, грабители ОБЩЕНАРОДНОЙ собственности (только не надо ля-ля, что всё делалось по закону. По ИХ закону и по ИХ исполнению этого закона)Но, при этом, в них сидит боязнь потерять то, что имеют!(ведь сами-то "вышли" из этого же народа - бывшие бишара)В западных бизнесменах вековая уверенность, что богатство и могущество страны сотворено их руками и мозгами. Что они - опора страны. Поэтому они патриоты и БЛАГОтворители.Откуда в нашей бишаре этому взяться, когда они знают, чему обязаны своим богатством?Хапнуть, спрятать в офшоре и трястись над богатством, вот и всё на что они способны.Когда-нибудь власти преодолеют благоговение перед ними? Когда-нибудь народу хоть что-то, хоть в каком-либо виде вернётся?