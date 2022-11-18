Прогноз на 5 дней
небольшой снег-5°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 86% влажность
  • З-ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Боимся, что не успеют до зимы!» - На нарушение сроков строительства водопровода жалуются жители села в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45534
«Боимся, что не успеют до зимы!» - На нарушение сроков строительства водопровода жалуются жители села в Костанайской области
Отправлено: 18.11.22 - 17:48
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году в с. Красносельское района им. Беимбета Майлина начали проводить водопровод и должны были закончить еще в сентябре этого года, но что-то пошло не так. Жители опасаются, что подрядчик не успеет выполнить работу и более 1000 человек останется без питьевой воды.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2881
Re: «Боимся, что не успеют до зимы!» - На нарушение сроков...
Отправлено: 18.11.22 - 17:48
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Название у деревни некошерное, недекоммунизированное! То ли дело Затобыловка, сразу после переименования стала мегаполисом!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
111
Re: «Боимся, что не успеют до зимы!» - На нарушение сроков...
Отправлено: 18.11.22 - 19:55
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:


......лучше звучал бы Кызыл ауыл.....
Профайл
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
334
Re: «Боимся, что не успеют до зимы!» - На нарушение сроков...
Отправлено: 19.11.22 - 10:33
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
Название у деревни некошерное, недекоммунизированное!
Ну почему же? Не обязательно слово "красное" ассоциировать с коммунистами. Есть и такое выражение красна-девица - от слова краса, красавица. Да и со временем ассоциации красного с коммунистами все меньше, уходят вместе с носителями идей.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
968
«Боимся, что не успеют до зимы!» - На нарушение сроков строительства водопровода жалуются жители села в Костанайской области
Отправлено: 19.11.22 - 12:04
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alehander:
Не обязательно слово "красное" ассоциировать с коммунистами

Красная площадь, красное село логично. Тоже уже нет такой ассоциации, скорее слово коммунист у меня, ассоциируется сейчас с постоянно брюзжащими людьми, которые ностальгируют об ушедшем Всё идея ушла и не самая плохая идея, просто хотели воплотить её негодными методами. Когда люди не захотели становиться счастливыми, их стали заставлять быть таковыми, тут пошло в ход всё от расстрелов до лагерей, потом немного угомонились, но уже ушла вера в идею, поэтому получилось , то что получилось
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 77, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 77
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS