Отправлено: - 12:04

Alehander:

Не обязательно слово "красное" ассоциировать с коммунистами

Цитата:Красная площадь, красное село логично. Тоже уже нет такой ассоциации, скорее слово коммунист у меня, ассоциируется сейчас с постоянно брюзжащими людьми, которые ностальгируют об ушедшем Всё идея ушла и не самая плохая идея, просто хотели воплотить её негодными методами. Когда люди не захотели становиться счастливыми, их стали заставлять быть таковыми, тут пошло в ход всё от расстрелов до лагерей, потом немного угомонились, но уже ушла вера в идею, поэтому получилось , то что получилось