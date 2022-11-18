Отправлено: - 21:14

yudjin:

Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот «Макдональдс», если кому-то это надо, и даже лучше. У

Цитата:Ну опыт России показал, что никогда и никто в масштабах всей планеты этого не сделает.Даже в масштабах одной страны не могут сделать.Если пару тройку ресторанов только открыть, то может даже, но недорогую относительно кухню и везде, этого не будет.