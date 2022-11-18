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≡ Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45527
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 11:45
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Корреспондент "НГ" вечером до закрытия побывал в костанайском филиале. На дверях или внутри здания никаких объявлений о грядущей остановке работы не было. Особого ажиотажа или толпы желающих наесться впрок тоже не наблюдалось.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1108
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 20:00
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Был я несколько раз, очень дорого заплатили

Даже не представляю себе, как можно в Mac Donalds дорого заплатить. :-x
Обычная забегаловка, самая или одна из самых дешёвых в Германии.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9000
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 20:16
#16
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Цитата:
сайлау курманов:
Чашка кофе восемьсот тенге,просто ограбление

Я то же не понимаю нафига за котлету в булке и чашку кофе отдавать 2000,я за 1500 беру полноценный обед первое+второе+чай.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8855
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 21:04
#17
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал уход «Макдональдса» с белорусского рынка, призвав местных производителей занять место американского общепита на отечественном рынке.
Об этом белорусский лидер заявил в ходе выступления на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса. Его слова приводит «БелТА».

«Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот «Макдональдс», если кому-то это надо, и даже лучше. У нас что, булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата? Господи, кто это потребляет, не знаю», — сказал Лукашенко.

Политик также призвал белорусов потреблять больше товаров отечественного производства и не сожалеть об уходе «Макдональдса» с белорусского рынка.«Я думаю: слава тебе, Господи, что хоть уходит! Но только место «Макдональдса», где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы», — отметил Лукашенко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20010
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 21:14
#18
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Цитата:
yudjin:
Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот «Макдональдс», если кому-то это надо, и даже лучше. У

Ну опыт России показал, что никогда и никто в масштабах всей планеты этого не сделает.
Даже в масштабах одной страны не могут сделать.
Если пару тройку ресторанов только открыть, то может даже, но недорогую относительно кухню и везде, этого не будет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20010
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 21:17
#19
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Да и в конце концов, это ведь не еда, это просто времяпрепровождение для детей, молодежи.
Мы туда своих водили, и сами довольны были тоже..
Да и сама атмосфера не Галки с котлетой и толченой картошки с дешевым китайским фартуком, к этому располагает..
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