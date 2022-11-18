Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора

Отправлено: - 18:33

Автору надо посмотреть на себя, в государственной системе, хоть что то со скрипом меняется, у г-на Денисова все статьи за последние годы неизменные по смыслу и подаче. Можно не вникать в тонкости, самое главное:" А Баба Яга против". действительно чётких , конструктивных идей нет. это кстати касается всей нашей оппозиции во главе с Аблязовым. Вся программа построена на отрицании предыдущей власти и её действий, а реально каких то предложений по движению к прогрессу нашей страны нет. Кстати недавний наплыв россиян показал. что не всё у нас так плохо, как кажется г-ну Денисову. Во всяком случае, если почитать блоги переехавших они в восторге от нашего электронного правительства и ЦОНов. Какие то достижения у нас всё таки присутствуют, главное сейчас не растерять и приумножить. Все реформы я жду всё таки после выборов, когда у г-на Токаева будут развязаны руки, и первое , чего я лично жду. замены нынешнего , совершенно невнятного правительства и Нацбанка. Когда был председателем Нацбанка Г.Марченко, я после каждого важного решения слышал какие то объяснения от него. Нынешнего руководителя я ни по фамилии не знаю и если встречу его на улице, фотографироваться с ним , как со знаменитость не буду. просто не узнаю