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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45527
Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 13:53
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У меня создалось впечатление, что кандидатов кто-то собрал в одном месте и «порекомендовал» построить свои месседжи на фрагментах программы Токаева. Чего-то радикального, менявшего сложившиеся стереотипы, систему власти, отношение к грабителям общенародной собственности, в выступлениях не прозвучало.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13203
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 13:53
#1
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Цитата:
Например, зачем они согласились участвовать в очевидном спектакле, причем в качестве массовки?

А зачем автор сих строк ходил на акиматовские спектакли и толкал там речи о гос праздниках? Заставляли или массовку просто создавал?
Цитата:
 А кто-нибудь из элиты Казахстана сможет ответить, зачем нужны досрочные выборы, которые так нравились Елбасы? 

Потомучто они и щас ему нравятся
Или кто-то до сих пор думает что елбасы теперь вне закона обычный пенсионер?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20010
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 14:16
#2
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Цитата:
Избираться будут нужные власти люди с заданием сохранить уродливую, не защищающую простых казахстанцев систему власти, олигархи сохранят свое влияние на политику, экономику, банковскую систему, на силовые структуры. 

Тов. Денисов хочет цветную или какую там революцию, судя по его риторике?
То есть всех старых замочить как понимаю..
Банки, олигархов, торгашей у дома, власти и тд и тп..
Хорошо..
Дальше что?
Автор думает, что разрушив все до основания, всем станет лучше или только ему одному?
Что там дальше то?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
333
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 15:46
#3
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Цитата:
общенародной собственности

Цитата:
встретиться со старшим поколением

У старшего поколения уже было более 70 лет возможностей построить счастливое социалистическое общество.
В этом случае мне больше нравится призыв поляков перед выборами: забери у бабушки паспорт
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3235
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 16:27
#4
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Цитата:
Alehander:
У старшего поколения уже было более 70 лет возможностей построить счастливое социалистическое общество.


70 лет?
Вычтите из них годы, потраченные на войны, восстановление разрушеного хозяйства после гражданской, ВОВ, на приобретение опыта управления этой многонациональной громадиной, с разным уровнем развития нацокраин, на развитие которых требовались годы и значительные средства...
Естественно, что ни о каком счастливом обществе ещё бы долго не пришлось говорить, даже если бы страну оставили в покое
А тут пришло время оппортунистов, "перерожденцев" и прочих оборотней...
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4301
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 17:19
#5
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Логика автора проста: Либо все будем бедными, либо все будем богатыми.
Хотя при СССР тоже не все были бедными. И были такие, кто среди равных был равнее.
Можно ли сказать, что тогда была социальная справедливость? Нет! Была создана видимость её, но не она сама.
Кумир таких - Джугашвили.
Смотреть, как расстреливают кого-то из верхушки и хлопать от умиления в ладоши, не думая, что на одного такого приходится десятки тысяч простых. И сам не гарантирован от того же...
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1000
Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 17:19
#6
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Господин Аркадий ДЕНИСОВ, изучайте казахский язык и вперёд на пост главы государства!

[Исправлено: Gljuk, 18.11.2022 - 18:11]
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
960
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 18:33
#7
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Автору надо посмотреть на себя, в государственной системе, хоть что то со скрипом меняется, у г-на Денисова все статьи за последние годы неизменные по смыслу и подаче. Можно не вникать в тонкости, самое главное:" А Баба Яга против". действительно чётких , конструктивных идей нет. это кстати касается всей нашей оппозиции во главе с Аблязовым. Вся программа построена на отрицании предыдущей власти и её действий, а реально каких то предложений по движению к прогрессу нашей страны нет. Кстати недавний наплыв россиян показал. что не всё у нас так плохо, как кажется г-ну Денисову. Во всяком случае, если почитать блоги переехавших они в восторге от нашего электронного правительства и ЦОНов. Какие то достижения у нас всё таки присутствуют, главное сейчас не растерять и приумножить. Все реформы я жду всё таки после выборов, когда у г-на Токаева будут развязаны руки, и первое , чего я лично жду. замены нынешнего , совершенно невнятного правительства и Нацбанка. Когда был председателем Нацбанка Г.Марченко, я после каждого важного решения слышал какие то объяснения от него. Нынешнего руководителя я ни по фамилии не знаю и если встречу его на улице, фотографироваться с ним , как со знаменитость не буду. просто не узнаю
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
559
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 20:32
#8
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Ну, и?..
К чему весь этот шум?
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