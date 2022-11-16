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Обратимся к истории СССР. Генсек (генералиссимус) имел церковное образование. Его багаж знаний и был реализован, а не обещанная конституция. Метод управления – полная копия инквизиции. Истреблялись лучшие. При этом не избирательно по регионам, а в целом на подконтрольных территориях. Поэтому появляющиеся заявления о том, что Казахская ССР стала наиболее пострадавшей, ввиду особо неприязненных чувств со стороны советских инквизиторов, совершенно беспочвенны. Далее, Вождь народов не имел в обучаемом возрасте никакого отношения к профессиональным знаниям в сельском хозяйстве. В результате государство получило голод с массовым вымиранием населения. Например, жители Калмыкии спасались от голода в тюркских союзных республиках. Отсюда совершенно не состоятельны заявления, что проводилась политика голодомора к отдельным республикам, в том числе и Казахстану.

. Будучи МИДовским воспитанником он начал менять больше всего внешнюю политику. Экономику развивать – поехав в США и приглашая из-за океана инвесторов. Усиливает экономические связи со странами, позволяющими выстраивать логистику независимо от России. Довольно серьёзная переориентация политики и экономики страны

Цитата:Что к чему?В огороде Бузина а в Киеве.... мы будем через три дня сказала Симонян))Если генералиссимус кончал церковную семинарию то все его действия были сугубо подчёрпнуты из истории церкви? Читал у Радзинского сею ахинеюИ если вождь не имел опыта в танкостроении то как тогда в стране мог появиться танк Т-34? А АК 47 и ядерную бомбу тоже лично он смастерил? Причем сугубо по навыкам и знаниям из ветхого завета?Цитата:У президента жена русская и сын с ней живёт в МосквеСам Токаев плоть от плоти советской гос чекистской системыВсю жизнь проработал советским разведчиком в КитаеИ вот сейчас он такой "да нафиг эту Россию,будем строить отношения с США но при голосованиях в ООН всеровно будем на стороне Путина"Так автор думает?)