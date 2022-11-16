Настороженность стала традиционной. Связано это с тем, что последующие жизненные реалии существенно отличаются от программных заявлений. Хотя на предвыборном этапе можно уже прогнозировать изменения и отклонения от обещаний. Конечно, лучше для примера рассмотреть нынешние события. Однако в обществе закрепляются ошибочные взгляды и на яркие, значимые события прошлого. Читать новость
А.Сальник: Далее, Вождь народов не имел в обучаемом возрасте никакого отношения к профессиональным знаниям в сельском хозяйстве. В результате государство получило голод с массовым вымиранием населения. Например, жители Калмыкии спасались от голода в тюркских союзных республиках. Отсюда совершенно не состоятельны заявления, что проводилась политика голодомора к отдельным республикам, в том числе и Казахстану.
Целевые установки в регионы шли от вождя всех времён и народов, однако, на местах перегибали, особо не учитывали реальные сложившийся ранее положения дел. При этом, на мой взгляд, причины приведшие к голоду на местах были разные. Отмечают, что в Украине причиной голода 1932 года, стали чрезмерные хлебозаготовки, конфискация всех продовольственных запасов у украинских крестьян.
Про причины голодомора у нас, отмечал в мае 2018 года, цитирую отрывок:
Кайрат стайер: Времена такие были, может не стоит искать виноватых. Да и молодёжь больше знает чем некоторые взрослые, именно за те периоды. Ребёнок недавно в школе экзамен сдавала по истории Казахской ССР, волей не волей пришлось поинтересоваться что там указано, при этом в учебниках на мой взгляд всё правильно расписано ничего лишнего и про отдельные национальности там речь вообще не идёт. Следует отметить, что с 1925 по 1933 годы Ф.И.Голощекин (настоящее данные Шая Ицикович Исаков) занимал должность секретаря Казахстанского ВКП (первого секретаря ЦК Компартии Казахстана), всё под его руководством осуществлялось. Да попробовал бы кто нибудь против политики партии или лично Голощекина выступить, незамедлительно оказался бы в местах не столь отдалённых, всё шло по цепочке раскулачивание,коллективизация, конфискация скота, голод. К 1933 году из более 40 млн. голов скота, осталось одна десятая часть, более 4 млн. голов. Впоследствии голода и связанных с ним эпидемий умерло 2 млн. 400 тыс. коренного населения или 49% от общего числа. Не думаю, что целенаправлено было организовано, однако, скот был практически единственным источником пропитания народа ведущего кочевой и полукочевой образ жизни.
Kairat stayer: А.Сальник: Далее, Вождь народов не имел в обучаемом возрасте
Зато он имел высшее революционное образование. Все революции происходят в столицах, ну или большинство, поэтому обеспечить столицы продовольствием было приоритетной задачей , кроме того от стереотипного мышления никуда не уйдёшь. Для большей части бывшей Российской империи иметь несколько коров и 15 баранов, это было неслыханное богатство, для казахов с его кочевым скотоводством это был жатак(нищета), он был вынужден брать в аренду у бая лошадь, чтобы нормально прокормить своё стадо, а соответственно свою семью. А большинство народов империи кормилось с земледелия. Большевики с их стремлением уравнять всех решили , что у казахов слишком много скота, это такая же ошибка как у Хрущева с целиной. Курскому крестьянину Хрущёву было непонятно, как могут пустовать такие огромные площади земли, в то время как страна ещё не оправилась после войны и бедствует, что потом аукнулось огромной экологической катастрофой
И геноцид приплел, и выборы, и то, что Казахстан что то делает независимо от России и калмыков.. Статья о чем? О популизме.. Ни экономики, ни выводов, ни фамилий и имен, как с тем куском гипсокартона, когда акимат какого то района ему не разрешил его класть, а какого, сам не в курсе.. Главно сочинить несуразицу!
Обратимся к истории СССР. Генсек (генералиссимус) имел церковное образование. Его багаж знаний и был реализован, а не обещанная конституция. Метод управления – полная копия инквизиции. Истреблялись лучшие. При этом не избирательно по регионам, а в целом на подконтрольных территориях. Поэтому появляющиеся заявления о том, что Казахская ССР стала наиболее пострадавшей, ввиду особо неприязненных чувств со стороны советских инквизиторов, совершенно беспочвенны. Далее, Вождь народов не имел в обучаемом возрасте никакого отношения к профессиональным знаниям в сельском хозяйстве. В результате государство получило голод с массовым вымиранием населения. Например, жители Калмыкии спасались от голода в тюркских союзных республиках. Отсюда совершенно не состоятельны заявления, что проводилась политика голодомора к отдельным республикам, в том числе и Казахстану.
Что к чему? В огороде Бузина а в Киеве.... мы будем через три дня сказала Симонян)) Если генералиссимус кончал церковную семинарию то все его действия были сугубо подчёрпнуты из истории церкви? Читал у Радзинского сею ахинею И если вождь не имел опыта в танкостроении то как тогда в стране мог появиться танк Т-34? А АК 47 и ядерную бомбу тоже лично он смастерил? Причем сугубо по навыкам и знаниям из ветхого завета?
Цитата:
. Будучи МИДовским воспитанником он начал менять больше всего внешнюю политику. Экономику развивать – поехав в США и приглашая из-за океана инвесторов. Усиливает экономические связи со странами, позволяющими выстраивать логистику независимо от России. Довольно серьёзная переориентация политики и экономики страны
У президента жена русская и сын с ней живёт в Москве Сам Токаев плоть от плоти советской гос чекистской системы Всю жизнь проработал советским разведчиком в Китае И вот сейчас он такой "да нафиг эту Россию,будем строить отношения с США но при голосованиях в ООН всеровно будем на стороне Путина" Так автор думает?)
Skeptic: зачем в стране за всеобщую грамотность боролись
Оценивать текстовую грамотность прерогатива работников ВУЗов. Такова практика. Как правило, не ниже доктора наук. Всё иное, это "голос с помойки". На всякий случай, начиная с кандидатского минимума в Ленинграде никаких претензий от профессуры.
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