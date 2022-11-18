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≡ Тушки косуль и лисиц обнаружили в машине у браконьерав Мендыкаринском районе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45523
Тушки косуль и лисиц обнаружили в машине у браконьерав Мендыкаринском районе
Отправлено: 18.11.22 - 14:25
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41-летнего местного жителя задержали ночью сотрудники полиции на проселочной дороге в ходе рейдовых мероприятий в рамках ОПМ «Браконьер». Он ехал без включенных фар.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2879
Re: Тушки косуль и лисиц обнаружили в машине у браконьерав...
Отправлено: 18.11.22 - 14:25
#1
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\обнаружили в машине у браконьерав\
афтар сканчался рюски школа?
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