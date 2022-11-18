Отправлено: - 13:09

yudjin:

Что-то раздвоение темы пошло... повторяю... наивные, не все сводится к примитивному потреблятству.

yudjin:

Хотя меньше вредной еды, которая будет употреблена детьми, это тоже в радость

yudjin:

А вообще, не надо было подло рубить сквер - который часть природы, лёгкие города, прикрываясь рабочими местами, мировым брендом и, простигосподи, рухнамой

yudjin:

!Построили бы на пустыре, не навредив городу, возможно и не было этой радости!

yudjin:

память короткая? не ты ли намедни писал, шо таки у амирики нет никакой своей культуры... усё ворованное у других?

Цитата:ХорошоСиди дома ничего не покупайДетям шей одежду из корешковПотреблятство жеЦитата:Зачем же ты своих детей отпускал туда если это вредно?Цитата:Может и город не надо было строить на месте урочища?А то прикрывались там рабочими местами,русскими чикагами и простигосподи новой целинойЦитата:Магазины и столовые в советском Кустанае наверно всё на пустырях строились?Цитата:Да у Америки нет своей коренной культурыПоэтому американцы взяли у всех почучуть и сделали ширпотреб или дешёвую массовую культуру и популизировали ее в мире без которой ты лично считал бы мороженое,сосиски,котлеты,майонез,кетчуп,пиццу,суши,полуфабрикаты,газированные соки продуктами ресторанной кухниА теперь это дешёвый фаст фуд и обычный крестьянин в Сибири вполне теперь живёт как среднестатический американец 50ых годовХодит в рабочей робе американских фермеров (джинсах) питается котлетами и сардельками в столовой закусывая картошкой жареной и растворимым кофе (и то и другое массово продвигали в США 20ых) ездит на американском джипе (УАЗ) пользуется смартфоном (если бы США не начали гонку вооружений в телефонах И не вывели производство в Китай для удешевления мы бы до сих пор с рациями ходили) смотрит телевидение(популизированное в США) по которому крутят американские фильмы или местные которые являются закосом на американские,сидит в американском интернете и в американском же Фейсбуке пишет что Америка-г***о а он живёт в Великой самодостаточной сверхдержаве!)))