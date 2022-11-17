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≡ Душа Питера, антураж Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45523
Душа Питера, антураж Костаная
Отправлено: 17.11.22 - 16:49
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С 21 сентября в Костанайскую область въехали сотни россиян. Среди них - музыканты из поп-рок-группы «Сны Джо» Евгений ИСЛЯМОВ и Анита ГУЛАМ. Они приехали из Санкт-Петербурга и теперь поют в Костанае. Поют как известные хиты, так и собственные песни. Пока было относительно тепло, выступали на улице, возле ТЦ «MART». «НГ» поговорила с Евгением и Анитой о переезде, творчестве и конкуренции.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1096
Re: Душа Питера, антураж Костаная
Отправлено: 17.11.22 - 16:49
#1
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Да,бегут таланты от старого маразматика.. А чё их наши Феслы не приглашают играть? Такой шанс нам на переферии предоставился.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
556
Re: Душа Питера, антураж Костаная
Отправлено: 17.11.22 - 17:58
#2
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Сдаётся мне, цензура ему не нравится исключительно потому, что не обращает на него внимания. :-)
"Кому он нужен, этот "неуловимый" Джо?" :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20002
Душа Питера, антураж Костаная
Отправлено: 17.11.22 - 18:52
#3
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Питер это что то..
И моя несбывшаяся мечта, переехать туда..
Ну да ладно теперь..
Теперь, спустя столько времени не жалею.
Сейчас бы стояла моя могила где нибудь под Питером и был бы я Героем России..
Нет, это пожалуй не прикалывает..
Пока там хорошо чувствуют себя Пригожины и лживые власти, которые напали на все готовое и делят там его, как будто Петр Первый строил Россию для них, в Питере делать конечно нечего..
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
493
Re: Душа Питера, антураж Костаная
Отправлено: 18.11.22 - 07:41
#4
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Смешно как-то. После 7 лет жизни в Питере, костанайский пацан становится питерским музыкантом)))
Не получилось с equilibris и kitta bliz, а по поводу цензуры забомбило в аккурат после объявления мобилизации. Ай да Джо, лукавый)
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5607
Re: Душа Питера, антураж Костаная
Отправлено: 18.11.22 - 11:38
#5
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Я учился в Питере два года, бросил и уехал домой из-за денег. Начало перестройки разрушило мои планы. Иду я как-то по Невскому, а на площади куча народу, на большом мониторе шахматная доска с фигурами. Каспаров с Карповым боролись за корону. Только кто-то делает ход, народ негромко гудит и опять затихает до следующего хода. Иду дальше , а тут кто-то проводит митинг, всякие кричалки и плакаты как на майдане, народ ликует. Удивительные времена....
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3565
Re: Душа Питера, антураж Костаная
Отправлено: 18.11.22 - 12:10
#6
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- К сожалению, в России сейчас очень много цензуры, - отмечает Ислямов. - И я боюсь, что эта цензура будет все больше усугубляться. Хотя у нас песни не прямо про то, что происходит в мире. Резюмируя, в Казахстан мы приехали из-за цензуры и возможности свободно путешествовать...

Вольным-воля! Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, недавно сказала же: были холопами-стали рабами. Ребята правильно сделали, что приехали в Костанай, добро пожаловать!

Как тут, не процитировать себя, в марте 2020 года отмечал:

Кайрат стайер: Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял, что это не про правителя.

Подробнее здесь:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8854
Re: Душа Питера, антураж Костаная
Отправлено: 18.11.22 - 12:37
#7
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Цитата:
- К сожалению, в России сейчас очень много цензуры,

Когда у некоторых нет самоцензуры, надо вводить государственную.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
959
Душа Питера, антураж Костаная
Отправлено: 18.11.22 - 13:09
#8
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Цитата:
yudjin:
адо вводить государственную.

Евгений вы не жили во времена цензуры, у меня ухо болело, когда я ловил Голос Америки, просто, чтобы послушать хорошую музыку. Ухо болело от того, что сильно прижимал его к радиоприемнику, потому, что глушили, вот времена пошли, никогда не думал, что буду рассказывать взрослому уже мужчине о том. что было. иногда назад оглядываюсь, не посыпался ли уже песок
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8854
Душа Питера, антураж Костаная
Отправлено: 18.11.22 - 13:25
#9
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Цитата:
saba:
у меня ухо болело,

у вас ухо болело, патамушта запретный плод был сладок, а не потому что там было что-то высококультурное, талантливое, интеллектуально развивающее и эстетически безупречное... Советская эстрада не менее, если не больше, была выше уровнем.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11740
Re: Душа Питера, антураж Костаная
Отправлено: 18.11.22 - 13:59
#10
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Не один здравомыслящий человек не поменяет замечательный город Питер на Костанай. Если только он тут решил насобирать билет в Италию, ну тогда понятно. А если он решил угробить свою музыкальную карьеру, то тогда добро пожаловать к нам)
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