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- К сожалению, в России сейчас очень много цензуры, - отмечает Ислямов. - И я боюсь, что эта цензура будет все больше усугубляться. Хотя у нас песни не прямо про то, что происходит в мире. Резюмируя, в Казахстан мы приехали из-за цензуры и возможности свободно путешествовать...Вольным-воля! Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, недавно сказала же: были холопами-стали рабами. Ребята правильно сделали, что приехали в Костанай, добро пожаловать!Как тут, не процитировать себя, в марте 2020 года отмечал:Кайрат стайер: Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял, что это не про правителя.Подробнее здесь: