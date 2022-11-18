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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45523
Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 13:53
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У меня создалось впечатление, что кандидатов кто-то собрал в одном месте и «порекомендовал» построить свои месседжи на фрагментах программы Токаева. Чего-то радикального, менявшего сложившиеся стереотипы, систему власти, отношение к грабителям общенародной собственности, в выступлениях не прозвучало.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13203
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 13:53
#1
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Цитата:
Например, зачем они согласились участвовать в очевидном спектакле, причем в качестве массовки?

А зачем автор сих строк ходил на акиматовские спектакли и толкал там речи о гос праздниках? Заставляли или массовку просто создавал?
Цитата:
 А кто-нибудь из элиты Казахстана сможет ответить, зачем нужны досрочные выборы, которые так нравились Елбасы? 

Потомучто они и щас ему нравятся
Или кто-то до сих пор думает что елбасы теперь вне закона обычный пенсионер?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20002
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 14:16
#2
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Цитата:
Избираться будут нужные власти люди с заданием сохранить уродливую, не защищающую простых казахстанцев систему власти, олигархи сохранят свое влияние на политику, экономику, банковскую систему, на силовые структуры. 

Тов. Денисов хочет цветную или какую там революцию, судя по его риторике?
То есть всех старых замочить как понимаю..
Банки, олигархов, торгашей у дома, власти и тд и тп..
Хорошо..
Дальше что?
Автор думает, что разрушив все до основания, всем станет лучше или только ему одному?
Что там дальше то?
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
333
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Вновь выборы без выбора
Отправлено: 18.11.22 - 15:46
#3
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Цитата:
общенародной собственности

Цитата:
встретиться со старшим поколением

У старшего поколения уже было более 70 лет возможностей построить счастливое социалистическое общество.
В этом случае мне больше нравится призыв поляков перед выборами: забери у бабушки паспорт
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