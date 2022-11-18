Отправлено: - 14:16

Избираться будут нужные власти люди с заданием сохранить уродливую, не защищающую простых казахстанцев систему власти, олигархи сохранят свое влияние на политику, экономику, банковскую систему, на силовые структуры.

Цитата:Тов. Денисов хочет цветную или какую там революцию, судя по его риторике?То есть всех старых замочить как понимаю..Банки, олигархов, торгашей у дома, власти и тд и тп..Хорошо..Дальше что?Автор думает, что разрушив все до основания, всем станет лучше или только ему одному?Что там дальше то?