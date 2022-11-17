С 21 сентября в Костанайскую область въехали сотни россиян. Среди них - музыканты из поп-рок-группы «Сны Джо» Евгений ИСЛЯМОВ и Анита ГУЛАМ. Они приехали из Санкт-Петербурга и теперь поют в Костанае. Поют как известные хиты, так и собственные песни. Пока было относительно тепло, выступали на улице, возле ТЦ «MART». «НГ» поговорила с Евгением и Анитой о переезде, творчестве и конкуренции. Читать статью
Питер это что то.. И моя несбывшаяся мечта, переехать туда.. Ну да ладно теперь.. Теперь, спустя столько времени не жалею. Сейчас бы стояла моя могила где нибудь под Питером и был бы я Героем России.. Нет, это пожалуй не прикалывает.. Пока там хорошо чувствуют себя Пригожины и лживые власти, которые напали на все готовое и делят там его, как будто Петр Первый строил Россию для них, в Питере делать конечно нечего..
Смешно как-то. После 7 лет жизни в Питере, костанайский пацан становится питерским музыкантом))) Не получилось с equilibris и kitta bliz, а по поводу цензуры забомбило в аккурат после объявления мобилизации. Ай да Джо, лукавый)
Я учился в Питере два года, бросил и уехал домой из-за денег. Начало перестройки разрушило мои планы. Иду я как-то по Невскому, а на площади куча народу, на большом мониторе шахматная доска с фигурами. Каспаров с Карповым боролись за корону. Только кто-то делает ход, народ негромко гудит и опять затихает до следующего хода. Иду дальше , а тут кто-то проводит митинг, всякие кричалки и плакаты как на майдане, народ ликует. Удивительные времена....
- К сожалению, в России сейчас очень много цензуры, - отмечает Ислямов. - И я боюсь, что эта цензура будет все больше усугубляться. Хотя у нас песни не прямо про то, что происходит в мире. Резюмируя, в Казахстан мы приехали из-за цензуры и возможности свободно путешествовать...
Вольным-воля! Алла Пугачёва, кумир сотни миллионов людей, выросших слушая её песни, недавно сказала же: были холопами-стали рабами. Ребята правильно сделали, что приехали в Костанай, добро пожаловать!
Как тут, не процитировать себя, в марте 2020 года отмечал:
Кайрат стайер: Но тем не менее на мой взгляд как говорил А.П. Чехов следует выдавливать из себя по каплям раба. Это я к чему, в заметке от 26 марта текущего года: Великодержавие как судьба России. Страна подчинена воле наследников Чингисхана, отмечены отдельные моменты касающийся сегодняшних реалии. Из той же оперы, ранее В.В.Жириновский, в какой-то степени рупор властей, на красной площади раздавая деньги приговаривал: холопы, крепостные и.т.д. потом через несколько дней пояснил, что мы все безлошадные, бесправные и.т.д. Ещё раньше когда получал государственную награду сказал: Боже, Царя храни! Потом пояснял, что это не про правителя.
Евгений вы не жили во времена цензуры, у меня ухо болело, когда я ловил Голос Америки, просто, чтобы послушать хорошую музыку. Ухо болело от того, что сильно прижимал его к радиоприемнику, потому, что глушили, вот времена пошли, никогда не думал, что буду рассказывать взрослому уже мужчине о том. что было. иногда назад оглядываюсь, не посыпался ли уже песок
у вас ухо болело, патамушта запретный плод был сладок, а не потому что там было что-то высококультурное, талантливое, интеллектуально развивающее и эстетически безупречное... Советская эстрада не менее, если не больше, была выше уровнем.
Не один здравомыслящий человек не поменяет замечательный город Питер на Костанай. Если только он тут решил насобирать билет в Италию, ну тогда понятно. А если он решил угробить свою музыкальную карьеру, то тогда добро пожаловать к нам)
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