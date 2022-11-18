Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 11:45
Корреспондент "НГ" вечером до закрытия побывал в костанайском филиале. На дверях или внутри здания никаких объявлений о грядущей остановке работы не было. Особого ажиотажа или толпы желающих наесться впрок тоже не наблюдалось. Читать новость
Добринцофф: Не пойму причину радости,ты рад тому что 100 человек остались без работы
Да никто пока без работы не остался Наша франшиза принадлежит общей российской сети мака Как в России сделали вкусно и точку у нас сразу начались перебои с поставками упоковок Вот и сейчас наверно дело в этом Недели две постоят и откроется заново Если даже в скрепной России не смогли переломить общественное мнение и вместо мака не открыли там пирожковую или пельменную а вернули те же бургеры то у нас то и подавно население загрустит если эта американская столовка уйдет от нас
Вчера с горя с друзьями заказали все меню из мака как услышали что они прикрываются на время Биг мак,сеэндвичи,биг тейсти,чикен и пирожки Что не скажешь а нашим тандырным долеко ещё до их уровня во всем Начиная от дизайна упаковки кончая тоталитарной выверностью всех ингредиентов и вкуса))
Цитата:
yudjin: Ура! Это просто праздник какой-то! Ёлочное проклятие начинает действовать! Против природы не надо идти! Запомни, Архимед!
В чем смысл писаться в штаны от радости если ты всервоно не ходил туда кушать? Просто как та вредная бабка назло всем? Или тебя бесило что там постояно очереди за этой американской едой а у тебя денег не такое не хватает? Или тебя просто бесит что что-то американское стоит в центре Костаная? Ее богу люди которые всем обязаны Америке в плане культуры современной городской жизни как те вредные котята кушают у тебя из рук и шипят одновременно)))
Что-то раздвоение темы пошло... повторяю... наивные, не все сводится к примитивному потреблятству. Хотя меньше вредной еды, которая будет употреблена детьми, это тоже в радость!А вообще, не надо было подло рубить сквер - который часть природы, лёгкие города, прикрываясь рабочими местами, мировым брендом и, простигосподи, рухнамой!Построили бы на пустыре, не навредив городу, возможно и не было этой радости!
Цитата:
abaika95: всем обязаны Америке в плане культуры современной городской жизни
память короткая? не ты ли намедни писал, шо таки у амирики нет никакой своей культуры... усё ворованное у других?
Корреспондент "НГ" вечером до закрытия побывал в костанайском филиале. На дверях или внутри здания никаких объявлений о грядущей остановке работы не было. Особого ажиотажа или толпы желающих наесться впрок тоже не наблюдалось. Читать новость
yudjin: Что-то раздвоение темы пошло... повторяю... наивные, не все сводится к примитивному потреблятству.
Хорошо Сиди дома ничего не покупай Детям шей одежду из корешков Потреблятство же Цитата:
yudjin: Хотя меньше вредной еды, которая будет употреблена детьми, это тоже в радость
Зачем же ты своих детей отпускал туда если это вредно? Цитата:
yudjin: А вообще, не надо было подло рубить сквер - который часть природы, лёгкие города, прикрываясь рабочими местами, мировым брендом и, простигосподи, рухнамой
Может и город не надо было строить на месте урочища? А то прикрывались там рабочими местами,русскими чикагами и простигосподи новой целиной Цитата:
yudjin: !Построили бы на пустыре, не навредив городу, возможно и не было этой радости!
Магазины и столовые в советском Кустанае наверно всё на пустырях строились? Цитата:
yudjin: память короткая? не ты ли намедни писал, шо таки у амирики нет никакой своей культуры... усё ворованное у других?
Да у Америки нет своей коренной культуры Поэтому американцы взяли у всех почучуть и сделали ширпотреб или дешёвую массовую культуру и популизировали ее в мире без которой ты лично считал бы мороженое,сосиски,котлеты,майонез,кетчуп,пиццу,суши,полуфабрикаты,газированные соки продуктами ресторанной кухни А теперь это дешёвый фаст фуд и обычный крестьянин в Сибири вполне теперь живёт как среднестатический американец 50ых годов Ходит в рабочей робе американских фермеров (джинсах) питается котлетами и сардельками в столовой закусывая картошкой жареной и растворимым кофе (и то и другое массово продвигали в США 20ых) ездит на американском джипе (УАЗ) пользуется смартфоном (если бы США не начали гонку вооружений в телефонах И не вывели производство в Китай для удешевления мы бы до сих пор с рациями ходили) смотрит телевидение(популизированное в США) по которому крутят американские фильмы или местные которые являются закосом на американские,сидит в американском интернете и в американском же Фейсбуке пишет что Америка-г***о а он живёт в Великой самодостаточной сверхдержаве!)))
Корреспондент "НГ" вечером до закрытия побывал в костанайском филиале. На дверях или внутри здания никаких объявлений о грядущей остановке работы не было. Особого ажиотажа или толпы желающих наесться впрок тоже не наблюдалось. Читать новость
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