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≡ Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45523
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 11:45
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Корреспондент "НГ" вечером до закрытия побывал в костанайском филиале. На дверях или внутри здания никаких объявлений о грядущей остановке работы не было. Особого ажиотажа или толпы желающих наесться впрок тоже не наблюдалось.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13203
Re: Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания...
Отправлено: 18.11.22 - 11:45
#1
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Цитата:
Добринцофф:
Не пойму причину радости,ты рад тому что 100 человек остались без работы

Да никто пока без работы не остался
Наша франшиза принадлежит общей российской сети мака
Как в России сделали вкусно и точку у нас сразу начались перебои с поставками упоковок
Вот и сейчас наверно дело в этом
Недели две постоят и откроется заново
Если даже в скрепной России не смогли переломить общественное мнение и вместо мака не открыли там пирожковую или пельменную а вернули те же бургеры то у нас то и подавно население загрустит если эта американская столовка уйдет от нас

Вчера с горя с друзьями заказали все меню из мака как услышали что они прикрываются на время
Биг мак,сеэндвичи,биг тейсти,чикен и пирожки
Что не скажешь а нашим тандырным долеко ещё до их уровня во всем
Начиная от дизайна упаковки кончая тоталитарной выверностью всех ингредиентов и вкуса))

Цитата:
yudjin:
Ура! Это просто праздник какой-то! Ёлочное проклятие начинает действовать! Против природы не надо идти! Запомни, Архимед!

В чем смысл писаться в штаны от радости если ты всервоно не ходил туда кушать?
Просто как та вредная бабка назло всем?
Или тебя бесило что там постояно очереди за этой американской едой а у тебя денег не такое не хватает?
Или тебя просто бесит что что-то американское стоит в центре Костаная?
Ее богу люди которые всем обязаны Америке в плане культуры современной городской жизни как те вредные котята кушают у тебя из рук и шипят одновременно)))
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8854
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 12:00
#2
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Что-то раздвоение темы пошло... повторяю...
наивные, не все сводится к примитивному потреблятству. Хотя меньше вредной еды, которая будет употреблена детьми, это тоже в радость!А вообще, не надо было подло рубить сквер - который часть природы, лёгкие города, прикрываясь рабочими местами, мировым брендом и, простигосподи, рухнамой!Построили бы на пустыре, не навредив городу, возможно и не было этой радости!

Цитата:
abaika95:
всем обязаны Америке в плане культуры современной городской жизни

память короткая?
не ты ли намедни писал, шо таки у амирики нет никакой своей культуры... усё ворованное у других?

[Исправлено: Домовенок, 18.11.2022 - 12:03]
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45523
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 13:09
#3
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Корреспондент "НГ" вечером до закрытия побывал в костанайском филиале. На дверях или внутри здания никаких объявлений о грядущей остановке работы не было. Особого ажиотажа или толпы желающих наесться впрок тоже не наблюдалось.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13203
Re: Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания...
Отправлено: 18.11.22 - 13:09
#4
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Цитата:
yudjin:
Что-то раздвоение темы пошло... повторяю... наивные, не все сводится к примитивному потреблятству.

Хорошо
Сиди дома ничего не покупай
Детям шей одежду из корешков
Потреблятство же
Цитата:
yudjin:
Хотя меньше вредной еды, которая будет употреблена детьми, это тоже в радость

Зачем же ты своих детей отпускал туда если это вредно?
Цитата:
yudjin:
А вообще, не надо было подло рубить сквер - который часть природы, лёгкие города, прикрываясь рабочими местами, мировым брендом и, простигосподи, рухнамой

Может и город не надо было строить на месте урочища?
А то прикрывались там рабочими местами,русскими чикагами и простигосподи новой целиной
Цитата:
yudjin:
!Построили бы на пустыре, не навредив городу, возможно и не было этой радости!

Магазины и столовые в советском Кустанае наверно всё на пустырях строились?
Цитата:
yudjin:
память короткая? не ты ли намедни писал, шо таки у амирики нет никакой своей культуры... усё ворованное у других?

Да у Америки нет своей коренной культуры
Поэтому американцы взяли у всех почучуть и сделали ширпотреб или дешёвую массовую культуру и популизировали ее в мире без которой ты лично считал бы мороженое,сосиски,котлеты,майонез,кетчуп,пиццу,суши,полуфабрикаты,газированные соки продуктами ресторанной кухни
А теперь это дешёвый фаст фуд и обычный крестьянин в Сибири вполне теперь живёт как среднестатический американец 50ых годов
Ходит в рабочей робе американских фермеров (джинсах) питается котлетами и сардельками в столовой закусывая картошкой жареной и растворимым кофе (и то и другое массово продвигали в США 20ых) ездит на американском джипе (УАЗ) пользуется смартфоном (если бы США не начали гонку вооружений в телефонах И не вывели производство в Китай для удешевления мы бы до сих пор с рациями ходили) смотрит телевидение(популизированное в США) по которому крутят американские фильмы или местные которые являются закосом на американские,сидит в американском интернете и в американском же Фейсбуке пишет что Америка-г***о а он живёт в Великой самодостаточной сверхдержаве!)))
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45523
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 14:21
#5
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Корреспондент "НГ" вечером до закрытия побывал в костанайском филиале. На дверях или внутри здания никаких объявлений о грядущей остановке работы не было. Особого ажиотажа или толпы желающих наесться впрок тоже не наблюдалось.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
20002
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 14:21
#6
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Вертикальная полоса опять на всю страницу, тяжело читать.
Да еще вот это..



[Исправлено: 111, 18.11.2022 - 14:24]
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
375
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 14:32
#7
Комментарий проходит проверку.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8854
Закрылись и точка? - Сеть быстрого питания "Макдоналдс" временно приостанавливает работу
Отправлено: 18.11.22 - 14:48
#8
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Нашел в тему от форумного рифмоплёта"Эдуарда Сурового от 4.05.2017 г

Exegi monumentum
Макдоналдс в центре я воздвигну тошнотворный
К нему средь елей прорублю тропу
Он вознесется стройкою позорной
И будет раздражать толпу.

Слушок о нем пойдет по всем "колхозам"
И потечет сюда доверчивый народ
И гордый сын степей и жалкий студиозус
Вкусят мой вредный бутерброд

И долго буду тем противен я народу,
Что облик города на бургер променял,
Что дивный парк срубил своей мошне в угоду
И тягу к жрачке пробуждал.

Когда-нибудь всех снимут с пьедесталов
Однажды кончится хмельное торжество
И важно, чтоб с небес не прозвучало:
"В кипящую смолу его!
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