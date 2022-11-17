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У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на междугородние автобусные рейсы?
У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на междугородние автобусные рейсы?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45510
У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на междугородние автобусные рейсы?
Отправлено: 17.11.22 - 11:01
Здание костанайского автовокзала меняет собственника. Предыдущий владелец здания Ботагоз БОПАТАЕВА продала его неназванному ТОО. Что именно будет в старом автовокзале, никто не знает. Где же теперь покупать билеты?
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 201
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 11:01
Лошадь сдохла, слезь. Продала автовокзал, зачем где то, что строить, не твой это бизнес, не твой.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 956
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 11:26
Интересно новый пункт обслуживания автобусов тоже оградят 2х метровым забором? по традиции, так сказать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5604
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 11:26
рядом вроде её конкуренты тоже автовокзал построили, как-то однажды мы оттуда уехали в межгород,
M
(Пользователи)
- Регистрация:
- 18.04.19
- Сообщений:
- 6
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 11:50
Не проверенная информация. Но мне один знакомый с компетентного органа сказал, что купило здание ТОО Тойота центр Костанай. Но это не точно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13199
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 12:25
Цитата:
Ну вот теперь стало понятно где собака была закрыта
А то мы тут спорили о рынке,услугах и комфортности проезда на автобусе
А дело всего то в том что владелица строила новый автовокзал котрый по всей видимости находится рядом со старым но меньше по вместимости
А на старое здание просто забила
Пока же Бопатаева готовит к запуску новое здание, которое в следующим году отремонтируют под нужды пункта обслуживания пассажиров. Там планируют начать продажу билетов в 2023 году, после того как будут обустроены зал ожидания и комната для отдыха водителей.
Ну вот теперь стало понятно где собака была закрыта
А то мы тут спорили о рынке,услугах и комфортности проезда на автобусе
А дело всего то в том что владелица строила новый автовокзал котрый по всей видимости находится рядом со старым но меньше по вместимости
А на старое здание просто забила
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 20000
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 12:52
Наверно в ойл иксе..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1094
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 16:46
Цитата:
Да,отличное место под автосалон.
Цитата:
Там авторезиной будут торговать.
Marat888:
купило здание ТОО Тойота центр
купило здание ТОО Тойота центр
Да,отличное место под автосалон.
Цитата:
сайлау курманов:
рядом вроде
рядом вроде
Там авторезиной будут торговать.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1638
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 21:06
В отделе архитектуры Костаная 14 ноября заявили, что старое здание автовокзала не может быть использовано никак, кроме как автовокзал.///А в предыдущей информации было написано под любой вид деятельности. Правда где?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 953
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 21:09
Бопатаева, купите земельный участок и постройте наконец себе автовокзал. На кой черт вы трогаете старые здания?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8848
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 22:25
Цитата:
Здание 1984 года ей показалось молодым, теперь за столетнее взялась. Как пишут, часть квартир в старом доме по адресу Перронная, 18 выкуплены под кассы автовокзала.
electro:
Бопатаева, купите земельный участок и постройте наконец себе автовокзал. На кой черт вы трогаете старые здания?
Бопатаева, купите земельный участок и постройте наконец себе автовокзал. На кой черт вы трогаете старые здания?
Здание 1984 года ей показалось молодым, теперь за столетнее взялась. Как пишут, часть квартир в старом доме по адресу Перронная, 18 выкуплены под кассы автовокзала.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4298
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 18.11.22 - 01:21
2 млн. за отопление?
Давно надо было автономку сделать!
Давно надо было автономку сделать!
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