Отправлено: - 12:25

Пока же Бопатаева готовит к запуску новое здание, которое в следующим году отремонтируют под нужды пункта обслуживания пассажиров. Там планируют начать продажу билетов в 2023 году, после того как будут обустроены зал ожидания и комната для отдыха водителей.

Цитата:Ну вот теперь стало понятно где собака была закрытаА то мы тут спорили о рынке,услугах и комфортности проезда на автобусеА дело всего то в том что владелица строила новый автовокзал котрый по всей видимости находится рядом со старым но меньше по вместимостиА на старое здание просто забила