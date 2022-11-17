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≡ У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на междугородние автобусные рейсы?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45510
У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на междугородние автобусные рейсы?
Отправлено: 17.11.22 - 11:01
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Здание костанайского автовокзала меняет собственника. Предыдущий владелец здания Ботагоз БОПАТАЕВА продала его неназванному ТОО. Что именно будет в старом автовокзале, никто не знает. Где же теперь покупать билеты?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
201
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 11:01
#1
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Лошадь сдохла, слезь. Продала автовокзал, зачем где то, что строить, не твой это бизнес, не твой.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
956
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 11:26
#2
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Интересно новый пункт обслуживания автобусов тоже оградят 2х метровым забором? по традиции, так сказать
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5604
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 11:26
#3
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рядом вроде её конкуренты тоже автовокзал построили, как-то однажды мы оттуда уехали в межгород,
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M
§ Marat888
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.19
Сообщений:
6
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 11:50
#4
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Не проверенная информация. Но мне один знакомый с компетентного органа сказал, что купило здание ТОО Тойота центр Костанай. Но это не точно ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13199
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 12:25
#5
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Цитата:
Пока же Бопатаева готовит к запуску новое здание, которое в следующим году отремонтируют под нужды пункта обслуживания пассажиров. Там планируют начать продажу билетов в 2023 году, после того как будут обустроены зал ожидания и комната для отдыха водителей.

Ну вот теперь стало понятно где собака была закрыта
А то мы тут спорили о рынке,услугах и комфортности проезда на автобусе
А дело всего то в том что владелица строила новый автовокзал котрый по всей видимости находится рядом со старым но меньше по вместимости
А на старое здание просто забила
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 12:52
#6
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Наверно в ойл иксе..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1094
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 16:46
#7
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Цитата:
Marat888:
купило здание ТОО Тойота центр

Да,отличное место под автосалон.
Цитата:
сайлау курманов:
рядом вроде

Там авторезиной будут торговать.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1638
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 21:06
#8
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В отделе архитектуры Костаная 14 ноября заявили, что старое здание автовокзала не может быть использовано никак, кроме как автовокзал.///А в предыдущей информации было написано под любой вид деятельности. Правда где?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
953
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 21:09
#9
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Бопатаева, купите земельный участок и постройте наконец себе автовокзал. На кой черт вы трогаете старые здания?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8848
Re: У автовокзала новый хозяин - Где теперь искать билеты на...
Отправлено: 17.11.22 - 22:25
#10
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Цитата:
electro:
Бопатаева, купите земельный участок и постройте наконец себе автовокзал. На кой черт вы трогаете старые здания?

Здание 1984 года ей показалось молодым, теперь за столетнее взялась. Как пишут, часть квартир в старом доме по адресу Перронная, 18 выкуплены под кассы автовокзала.
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