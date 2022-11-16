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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 04:46
#8431
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Дна еще не видать..
Слово Фронт вне закона..

"Выражение "линия соприкосновения" стало мемом в рунете из-за новости о якутском журналисте. Суд оштрафовал заместителя редактора издания "Якутия.Инфо" Тимофея Ефремова, обвинив в дискредитации ВС РФ из-за использования слова "фронт" в комментарии телеканалу "Дождь"* о женских протестах против частичной мобилизации."

Теперь

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 04:47
#8432
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Или так..

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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
956
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 09:09
#8433
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Цитата:
Эл-починно:
Смотрю тут таксисты спелись

Да пусть мы неумытые таксисты, но в отличие от вас цивилизованных европейцев( Россия ведь тоже относится к Европе) мы не оправдываем государство, которое применяет зверства, в которых раньше обвиняли только нас азиатов. Чем отличается сейчас Россия от ИГИЛ, те отрезали на камеру головы, россияне в подвале головы кувалдой разбивают и тоже выставляют на потеху миру. А государство в лице пресс секретаря президента говорит:" Это не наше дело", и ему вторит глава крупнейшего информационного агенства RT, которое является государственным СМИ .

[Исправлено: saba, 16.11.2022 - 09:10]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 12:59
#8434
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Цитата:
saba:
-починно: Смотрю тут таксисты спелись

Не видел где это, но если так, то человек, то децкий сад какой то..
Все мы в этой жизни таксисты по жизни.
Пусть бы рассказал чем сам занимался и какой он сейчас пассажир, в этом сила, признать, что работал в том числе и не по специальности..
Я например и грузчиком был и сторожем..
Мне это не в падлу, как говорят Герои России..
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
956
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 14:34
#8435
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Цитата:
111:
но если так,

да ладно, мне не обидно, я тоже кем только не работал, кроме своей основной специальности, учитель истории и обществоведения, вот по ней ни дня не работал, не считая практики
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.11.22 - 13:11
#8436
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Везде по Украине истребляется мирное население, начинают мерзнуть без обогрева десятки миллионов мирных граждан..
Освобождение..
Вот тебе и Освобождение..
Геноцид одним словом, это все, что может сегодня суперроссийская армия во главе с зэками..
Карта геноцида..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.11.22 - 18:55
#8437
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Ажелина Жоли.
1998..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.11.22 - 18:58
#8438
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Рогозин на митинге..
1983

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.11.22 - 19:07
#8439
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Александра Бастедо..
Секас символ 70х..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.11.22 - 19:46
#8440
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Ну и так страны превращаются постепенно в Хунты, или как их там..

"Вместо правозащитников, которые собирались обсудить с Путиным убийство кувалдой бойца «ЧВК Вагнера» Евгения Нужина, проблемы мобилизации и законы о «феках», президент включил в СПЧ военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, члена президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елену Шишкину и ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.11.22 - 20:03
#8441
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Что это за палочки?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.11.22 - 20:04
#8442
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Немного поближе..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.11.22 - 20:14
#8443
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И опять у нас, какие то ждуны выкидывают родителей из дома..



Позор на весь мир..

[Исправлено: 111, 17.11.2022 - 20:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19999
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.11.22 - 20:43
#8444
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Еще из интересного..
Наконец то установлено судом, что почти 300 человек, точнее вроде 298, убили российские военные..
МН 17..
А кто то сомневался?
Вторая армия мира..
В убийстве мирных жителей..
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
950
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 17.11.22 - 20:55
#8445
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Цитата:
111:
Вместо правозащитников, которые собирались обсудить с Путиным убийство кувалдой бойца «ЧВК Вагнера» Евгения Нужина,

Иногда мозги надо же включать. Нужина хохлы порешили, после того, как он к ним переметнулся, журналистка даже интервью у него успела взять. А ты так рад был бы на Путина повесить да? Пролет однако.
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