"Выражение "линия соприкосновения" стало мемом в рунете из-за новости о якутском журналисте. Суд оштрафовал заместителя редактора издания "Якутия.Инфо" Тимофея Ефремова, обвинив в дискредитации ВС РФ из-за использования слова "фронт" в комментарии телеканалу "Дождь"* о женских протестах против частичной мобилизации."
Да пусть мы неумытые таксисты, но в отличие от вас цивилизованных европейцев( Россия ведь тоже относится к Европе) мы не оправдываем государство, которое применяет зверства, в которых раньше обвиняли только нас азиатов. Чем отличается сейчас Россия от ИГИЛ, те отрезали на камеру головы, россияне в подвале головы кувалдой разбивают и тоже выставляют на потеху миру. А государство в лице пресс секретаря президента говорит:" Это не наше дело", и ему вторит глава крупнейшего информационного агенства RT, которое является государственным СМИ .
Не видел где это, но если так, то человек, то децкий сад какой то.. Все мы в этой жизни таксисты по жизни. Пусть бы рассказал чем сам занимался и какой он сейчас пассажир, в этом сила, признать, что работал в том числе и не по специальности.. Я например и грузчиком был и сторожем.. Мне это не в падлу, как говорят Герои России..
Везде по Украине истребляется мирное население, начинают мерзнуть без обогрева десятки миллионов мирных граждан.. Освобождение.. Вот тебе и Освобождение.. Геноцид одним словом, это все, что может сегодня суперроссийская армия во главе с зэками.. Карта геноцида..
Ну и так страны превращаются постепенно в Хунты, или как их там..
"Вместо правозащитников, которые собирались обсудить с Путиным убийство кувалдой бойца «ЧВК Вагнера» Евгения Нужина, проблемы мобилизации и законы о «феках», президент включил в СПЧ военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, члена президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елену Шишкину и ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова."
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