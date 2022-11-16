Отправлено: - 12:59

saba:

-починно: Смотрю тут таксисты спелись

Цитата:Не видел где это, но если так, то человек, то децкий сад какой то..Все мы в этой жизни таксисты по жизни.Пусть бы рассказал чем сам занимался и какой он сейчас пассажир, в этом сила, признать, что работал в том числе и не по специальности..Я например и грузчиком был и сторожем..Мне это не в падлу, как говорят Герои России..