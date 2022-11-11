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Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
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