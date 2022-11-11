Отправлено: - 13:35

abaika95:

Странно

Цитата:Ничего странного нет: - всё течёт , всё меняется в нашем мире, всё зависит от информации, вернее её восприятия: - был летом в гостях в городе, бешбармачили, у одного бывшего крупного областного начальника - вскольз был разговор и на эту тему.