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≡ Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45508
Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
Отправлено: 11.11.22 - 11:23
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Об этом глава региона сообщил в ответ на официальный запрос «НГ», который мы отправляли в связи с тем, что активисты по переводу области в свой часовой пояс потребовали от Архимеда Мухамбетова встречи 13 ноября.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19985
Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
Отправлено: 17.11.22 - 12:58
#15
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Так митинг будет или нет?
Все таки холодно же..
Может водки принести на разогрев?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3389
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 17.11.22 - 13:35
#16
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Цитата:
abaika95:
Странно


Ничего странного нет: - всё течёт , всё меняется в нашем мире, всё зависит от информации, вернее её восприятия: - был летом в гостях в городе, бешбармачили, у одного бывшего крупного областного начальника - вскольз был разговор и на эту тему.
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