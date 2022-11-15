Отправлено: - 12:55

Эл-починно:

Я про вас и слова не сказал.

Цитата:Ты имел в виду личный пример?То есть ты, чтобы это поддержать, лично готов не делать детишек и сажать в тюрьмы своих близких, регулируя рождаемость, кто решился на это?