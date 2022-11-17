Re: "Успеть за два месяца" - Сельских жителей просят...

Отправлено: - 12:52

Мало чего там выявляют, практически ничего у человека, у которого с десяток хронических болезней..

Еще и кал сдавать, как то надо по особенному, до сих пор у меня валяется их аппаратик, забыл вообще, как надо его сдавать, размешивать как то, еще что то..

Раньше проще было..