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≡ "Успеть за два месяца" - Сельских жителей просят не игнорировать скрининг
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45508
"Успеть за два месяца" - Сельских жителей просят не игнорировать скрининг
Отправлено: 17.11.22 - 12:52
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Из 52 000 запланированных скринингов в селах Костанайской области врачам удалось обследовать только 8 000 человек. Завершить их планируют до конца года. Об этом на брифинге в РСК рассказал и.о. заместителя руководителя областного управления здравоохранения Арман БАЙМАГАМБЕТОВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19985
Re: "Успеть за два месяца" - Сельских жителей просят...
Отправлено: 17.11.22 - 12:52
#1
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Мало чего там выявляют, практически ничего у человека, у которого с десяток хронических болезней..
Еще и кал сдавать, как то надо по особенному, до сих пор у меня валяется их аппаратик, забыл вообще, как надо его сдавать, размешивать как то, еще что то..
Раньше проще было..
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