Отправлено: - 12:45

ACROS:

Не понимаю я этих активистов: - ну НЕ ХОЧЕТ аким переводит стрелки ( очевидно только и только по команде СВЕРХУ - он временщик и ему по барабану что и как тут завтра будет).

Skeptic:

Это не вопрос голосования. Это вопрос науки. С таким же успехом можно предложить голосовать и по вопросу легализации наркоты.

Цитата:Странно что в прошлой новости вы советовали активистам напирать именно на акима так как он должен тут решать по переводу)Цитата:Не буду в 100 раз обьеснять что вопрос перевода времени к науке отношения не имеет и вопрос этот социальный по какому часовому поясу жить тому или иному региону а раз вопрос социальный то должен быть референдум ну ладно если судить сугубо в вашей парадигмеЕсть Научная ситуация когда аким сказал что в 1 кг не 1000 грамм а 2450Активисты волосы на голове рвут,кричат,ножками топают но дома прилежно измеряют всё по новому измерениюНа работе также придерживаются этогоИх это не коребит что это антинаучно?Дальше они предлагают вообще смешную вещьС аргументом что аким против науки и все надо делать правильно они требуют "вернуть" исчисление чтобы в 1 кг было 1450 грамм!!На вопрос а почему уже не округлить? Они отвечают нам бы хотябы 1 кг вернуть и ладноИ это активисты которые учебниками трясут за 6 класс и везде бегают и верещат что они за науку?)))Не смешите уже людейМанипуляторы и провокаторы ваши активисты которые от науки далеки ровно также как и аким не идущий у них на поводу