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≡ ЕНПФ оштрафовали за непредоставление информации антимонопольному агентству
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45503
ЕНПФ оштрафовали за непредоставление информации антимонопольному агентству
Отправлено: 16.11.22 - 17:22
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Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана (ЕНПФ) привлекли к административной ответственности. Фонду предстоит выплатить штраф в 100 МРП, или 306 300 тенге.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1637
Re: ЕНПФ оштрафовали за непредоставление информации...
Отправлено: 16.11.22 - 17:22
#1
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Я считаю, информацию не предоставил конкретный чиновник, отвечающий за это, его и надо штрафовать, а не ЕНПФ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11739
Re: ЕНПФ оштрафовали за непредоставление информации...
Отправлено: 16.11.22 - 22:49
#2
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Нашли кого пугать штрафами. Да они каждый день могут их платить, не со своего же кармана). А с моих отчислений.
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