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А.Сальник: Далее, Вождь народов не имел в обучаемом возрасте никакого отношения к профессиональным знаниям в сельском хозяйстве. В результате государство получило голод с массовым вымиранием населения. Например, жители Калмыкии спасались от голода в тюркских союзных республиках. Отсюда совершенно не состоятельны заявления, что проводилась политика голодомора к отдельным республикам, в том числе и Казахстану.Целевые установки в регионы шли от вождя всех времён и народов, однако, на местах перегибали, особо не учитывали реальные сложившийся ранее положения дел. При этом, на мой взгляд, причины приведшие к голоду на местах были разные. Отмечают, что в Украине причиной голода 1932 года, стали чрезмерные хлебозаготовки, конфискация всех продовольственных запасов у украинских крестьян.Про причины голодомора у нас, отмечал в мае 2018 года, цитирую отрывок:Кайрат стайер: Времена такие были, может не стоит искать виноватых. Да и молодёжь больше знает чем некоторые взрослые, именно за те периоды. Ребёнок недавно в школе экзамен сдавала по истории Казахской ССР, волей не волей пришлось поинтересоваться что там указано, при этом в учебниках на мой взгляд всё правильно расписано ничего лишнего и про отдельные национальности там речь вообще не идёт. Следует отметить, что с 1925 по 1933 годы Ф.И.Голощекин (настоящее данные Шая Ицикович Исаков) занимал должность секретаря Казахстанского ВКП (первого секретаря ЦК Компартии Казахстана), всё под его руководством осуществлялось. Да попробовал бы кто нибудь против политики партии или лично Голощекина выступить, незамедлительно оказался бы в местах не столь отдалённых, всё шло по цепочке раскулачивание,коллективизация, конфискация скота, голод. К 1933 году из более 40 млн. голов скота, осталось одна десятая часть, более 4 млн. голов. Впоследствии голода и связанных с ним эпидемий умерло 2 млн. 400 тыс. коренного населения или 49% от общего числа. Не думаю, что целенаправлено было организовано, однако, скот был практически единственным источником пропитания народа ведущего кочевой и полукочевой образ жизни.Подробнее здесь: