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≡ Слухи о массовом оттоке персонала из детской областной больницы опровергли в управлении здравоохранения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45500
Слухи о массовом оттоке персонала из детской областной больницы опровергли в управлении здравоохранения
Отправлено: 16.11.22 - 13:24
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Якобы, уволились 37 человек, из-за чего появилась нехватка медсестер в отделении травматологии и патологии новорожденных, а вместо них работали студенты. В управлении здравоохранения заявили - дефицит кадров есть, но массового оттока персонала нет.
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7
§ 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
72
Re: Слухи о массовом оттоке персонала из детской областной...
Отправлено: 16.11.22 - 13:24
#1
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Цитата:
Мы провели неделю назад большую проверочную работу во всех областях работы больницы, выявили все проблемные вопросы, которыми будем заниматься в ближайшие дни Источник:
Вообще-то уже пора было начать заниматься решением проблем и сегодня уже озвучить как они решаются
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
998
Re: Слухи о массовом оттоке персонала из детской областной...
Отправлено: 16.11.22 - 14:43
#2
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Цитата:
И. о. заместителя руководителя управления здравоохранения Костанайской области Куат АЛЬМАГАМБЕТОВ сегодня, 16 ноября, на брифинге в РСК сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

Источник:


Так накажите провокаторов! Прямо показательным судом
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