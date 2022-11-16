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≡ Видим попытки оправдать преступные деяния - Токаев об участниках январских событий
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45500
Видим попытки оправдать преступные деяния - Токаев об участниках январских событий
Отправлено: 16.11.22 - 12:41
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Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей встречи с общественностью Алматы вспомнил о событиях трагического января. Он подчеркнул, что сплоченность горожан стала для бандитов неожиданностью.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19976
Re: Видим попытки оправдать преступные деяния - Токаев об...
Отправлено: 16.11.22 - 12:41
#1
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Как ни странно, но они помогли убрать всю эту старую шайку, которая еще собиралась править и воровать долго..
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
998
Re: Видим попытки оправдать преступные деяния - Токаев об...
Отправлено: 16.11.22 - 14:40
#2
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Цитата:
111:
Как ни странно, но они помогли убрать всю эту старую шайку,


Копали яму совместно с соседним государством а попали сами туда!
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