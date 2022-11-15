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≡ Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45498
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 15.11.22 - 15:10
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Численность населения Земли достигла 8 млрд человек, сообщает ООН. Редакция "НГ зафиксировала эту цифру на счетчике Worldinformer в 13.59 по костанайскому времени.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Re: Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла...
Отправлено: 15.11.22 - 15:10
#1
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Мда уж..
Немцы за счет турков размножаются, поляки за счет украинцев, а вот славяне вымирают, и это печально..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5602
Re: Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла...
Отправлено: 15.11.22 - 16:39
#2
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Не волнуйтесь, узбеки с таджиками помогут.как говорил Жуков - бабы ещё нарожают
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6971
Re: Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла...
Отправлено: 15.11.22 - 18:34
#3
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Цитата:
111:
вымирают

---надо троих в семье детей , чтобы население страны увеличивалось . Где твой вклад ?? Ешё 2х надо , а у тебя только грушевый ! Сделай вклад в развитие страны .
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T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
211
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 15.11.22 - 22:54
#4
Комментарий проходит проверку.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1101
Re: Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла...
Отправлено: 16.11.22 - 01:31
#5
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По сути планета Земля перенаселена. Тут не рождать, а регулировать прирост населения в пору.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 16.11.22 - 01:51
#6
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Цитата:
Эл-починно:
. Тут не рождать, а регулировать прирост населения в пору.

А почему твоя Родина набирает граждан Турции для размножения так сказать?
Почему не регулируете рождаемость?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1101
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 16.11.22 - 02:03
#7
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Цитата:
111:
А почему твоя Родина набирает граждан Турции для размножения так сказать? Почему не регулируете рождаемость?

Ну тут для начала нужно разграничить. С чего это набирает граждан Турции, все кто живут, в основном ещё после войны приехали. Сегодня больше беженцы. И те кто интегрируется и будет работать, получат шанс остаются. Остальных, рано или поздно отправят обратно, что сегодня уже происходит. Рабочей силы не хватает. Может когда ни будь и в Казахстане так будет.
ПС - Да с Турции сегодня набирают для замещения той рабочей силы, что в пандемию потеряли, но это на пару месяцев. Они (Турки) это знают.

[Исправлено: Эл-починно, 16.11.2022 - 02:06]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 16.11.22 - 02:15
#8
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Цитата:
Эл-починно:
Да с Турции сегодня набирают для замещения той рабочей силы, что в

Ладно утешать то себя этим.
Турок, теперь вас набрали пачками, теперь украинцев набирают..
Зачем ты сам себя успокаиваешь?
Да вымирают немцы, настоящие, элементарно.
Не размножаются.
И вот потому набрали вас, разбавить как говорится кровь..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 16.11.22 - 02:17
#9
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Ну и есть фашиствующие группировки, которые постоянно талдычат, мол нужны войны, голод и новые болезни, которые умертвят хотя бы пару миллиардов населения..
Давайте не будем такими..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1101
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 16.11.22 - 02:25
#10
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Цитата:
111:
И вот потому набрали вас, разбавить как говорится кровь..

Совершенно верно, а вот насчёт вымирают, скажу фразой "слухи о моей смерти сильно преувеличены". В Германии проживает более 82 млн. человек. И если даже 30 % понаехавших, это всё равно всё ещё более 54 млн. немцев. В Казахстане, стране что в разы больше и с запасами природных ископаемых, почему то за 30-ть с лишним лет независимости, так и не стали лучше жить. Может дело не в полезных ископаемых?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 16.11.22 - 03:41
#11
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Цитата:
Эл-починно:
В Казахстане, стране что в разы больше и с запасами природных ископаемых, почему то за 30-ть с лишним лет независимости, так и не стали лучше жить

Речь об этом?
Или о тех уехавших, кто разграбил страну и сегодня с умняковым видом, живя там в Ойропах на всем готовом учит нас как жить?
Хочешь поговорить об этом?
Тема вроде про население всего Мира..
И как они в отдельных регионах плодятся или вымирают и что нужно предпринимать для этого..
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