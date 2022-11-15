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Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45498
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 15.11.22 - 15:10
Численность населения Земли достигла 8 млрд человек, сообщает ООН. Редакция "НГ зафиксировала эту цифру на счетчике Worldinformer в 13.59 по костанайскому времени.
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Re: Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла...
Отправлено: 15.11.22 - 15:10
Мда уж..
Немцы за счет турков размножаются, поляки за счет украинцев, а вот славяне вымирают, и это печально..
Немцы за счет турков размножаются, поляки за счет украинцев, а вот славяне вымирают, и это печально..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5602
Re: Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла...
Отправлено: 15.11.22 - 16:39
Не волнуйтесь, узбеки с таджиками помогут.как говорил Жуков - бабы ещё нарожают
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 6971
Re: Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла...
Отправлено: 15.11.22 - 18:34
Цитата:
---надо троих в семье детей , чтобы население страны увеличивалось . Где твой вклад ?? Ешё 2х надо , а у тебя только грушевый ! Сделай вклад в развитие страны .
111:
вымирают
вымирают
---надо троих в семье детей , чтобы население страны увеличивалось . Где твой вклад ?? Ешё 2х надо , а у тебя только грушевый ! Сделай вклад в развитие страны .
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 211
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 15.11.22 - 22:54
Комментарий проходит проверку.
Re: Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла...
Отправлено: 16.11.22 - 01:31
По сути планета Земля перенаселена. Тут не рождать, а регулировать прирост населения в пору.
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 16.11.22 - 01:51
Цитата:
А почему твоя Родина набирает граждан Турции для размножения так сказать?
Почему не регулируете рождаемость?
Эл-починно:
. Тут не рождать, а регулировать прирост населения в пору.
. Тут не рождать, а регулировать прирост населения в пору.
А почему твоя Родина набирает граждан Турции для размножения так сказать?
Почему не регулируете рождаемость?
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 16.11.22 - 02:03
Цитата:
Ну тут для начала нужно разграничить. С чего это набирает граждан Турции, все кто живут, в основном ещё после войны приехали. Сегодня больше беженцы. И те кто интегрируется и будет работать, получат шанс остаются. Остальных, рано или поздно отправят обратно, что сегодня уже происходит. Рабочей силы не хватает. Может когда ни будь и в Казахстане так будет.
ПС - Да с Турции сегодня набирают для замещения той рабочей силы, что в пандемию потеряли, но это на пару месяцев. Они (Турки) это знают.
[Исправлено: Эл-починно, 16.11.2022 - 02:06]
111:
А почему твоя Родина набирает граждан Турции для размножения так сказать? Почему не регулируете рождаемость?
А почему твоя Родина набирает граждан Турции для размножения так сказать? Почему не регулируете рождаемость?
Ну тут для начала нужно разграничить. С чего это набирает граждан Турции, все кто живут, в основном ещё после войны приехали. Сегодня больше беженцы. И те кто интегрируется и будет работать, получат шанс остаются. Остальных, рано или поздно отправят обратно, что сегодня уже происходит. Рабочей силы не хватает. Может когда ни будь и в Казахстане так будет.
ПС - Да с Турции сегодня набирают для замещения той рабочей силы, что в пандемию потеряли, но это на пару месяцев. Они (Турки) это знают.
[Исправлено: Эл-починно, 16.11.2022 - 02:06]
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 16.11.22 - 02:15
Цитата:
Ладно утешать то себя этим.
Турок, теперь вас набрали пачками, теперь украинцев набирают..
Зачем ты сам себя успокаиваешь?
Да вымирают немцы, настоящие, элементарно.
Не размножаются.
И вот потому набрали вас, разбавить как говорится кровь..
Эл-починно:
Да с Турции сегодня набирают для замещения той рабочей силы, что в
Да с Турции сегодня набирают для замещения той рабочей силы, что в
Ладно утешать то себя этим.
Турок, теперь вас набрали пачками, теперь украинцев набирают..
Зачем ты сам себя успокаиваешь?
Да вымирают немцы, настоящие, элементарно.
Не размножаются.
И вот потому набрали вас, разбавить как говорится кровь..
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 16.11.22 - 02:17
Ну и есть фашиствующие группировки, которые постоянно талдычат, мол нужны войны, голод и новые болезни, которые умертвят хотя бы пару миллиардов населения..
Давайте не будем такими..
Давайте не будем такими..
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 16.11.22 - 02:25
Цитата:
Совершенно верно, а вот насчёт вымирают, скажу фразой "слухи о моей смерти сильно преувеличены". В Германии проживает более 82 млн. человек. И если даже 30 % понаехавших, это всё равно всё ещё более 54 млн. немцев. В Казахстане, стране что в разы больше и с запасами природных ископаемых, почему то за 30-ть с лишним лет независимости, так и не стали лучше жить. Может дело не в полезных ископаемых?
111:
И вот потому набрали вас, разбавить как говорится кровь..
И вот потому набрали вас, разбавить как говорится кровь..
Совершенно верно, а вот насчёт вымирают, скажу фразой "слухи о моей смерти сильно преувеличены". В Германии проживает более 82 млн. человек. И если даже 30 % понаехавших, это всё равно всё ещё более 54 млн. немцев. В Казахстане, стране что в разы больше и с запасами природных ископаемых, почему то за 30-ть с лишним лет независимости, так и не стали лучше жить. Может дело не в полезных ископаемых?
Население Земли достигло 8 млрд человек. Какой вклад внесла Костанайская область за последние сутки?
Отправлено: 16.11.22 - 03:41
Цитата:
Речь об этом?
Или о тех уехавших, кто разграбил страну и сегодня с умняковым видом, живя там в Ойропах на всем готовом учит нас как жить?
Хочешь поговорить об этом?
Тема вроде про население всего Мира..
И как они в отдельных регионах плодятся или вымирают и что нужно предпринимать для этого..
Эл-починно:
В Казахстане, стране что в разы больше и с запасами природных ископаемых, почему то за 30-ть с лишним лет независимости, так и не стали лучше жить
В Казахстане, стране что в разы больше и с запасами природных ископаемых, почему то за 30-ть с лишним лет независимости, так и не стали лучше жить
Речь об этом?
Или о тех уехавших, кто разграбил страну и сегодня с умняковым видом, живя там в Ойропах на всем готовом учит нас как жить?
Хочешь поговорить об этом?
Тема вроде про население всего Мира..
И как они в отдельных регионах плодятся или вымирают и что нужно предпринимать для этого..
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