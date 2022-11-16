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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 562 из 563«1...560561562563»
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 01:55
#8416
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О, перед Поляками смотрю встали на колени и молят, что это не они сегодня обстреливали Украину по мирным городам..
Акции как обычно пошли пробивать дно..
Да, скорее это сами укронацисты себя..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1101
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 01:56
#8417
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Цитата:
111:
Это не Путин вручает Лапину Звезду. Так устраивает?

Ну вот это уже лучше. Устраивает. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 01:57
#8418
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Цитата:
Эл-починно:
Ну вот это уже лучше. Устраивает.

Просто ты врешь как обычно, и хочешь какие то ответы .
Это же смешно..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:02
#8419
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Сегодня Арестович будет говорить, кто знает?

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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1101
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:08
#8420
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Цитата:
111:
Просто ты врешь как обычно, и хочешь какие то ответы . Это же смешно..

Ай Я Яй, я лишь твою не правду поправить решил. И получилось
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:08
#8421
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Это же надо так опростоволоситься, чтобы перепутать Хаймарсы с тракторами..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:09
#8422
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Цитата:
Эл-починно:
Ай Я Яй, я лишь твою не правду поправить решил.

Ты как обычно соврал..
Всего то лишь..
Теперь бегаешь и не знаешь как оправдаться и выглядеть красиво.
Ладно, мне то что, я то привык, что ты врешь всегда..
Ну разом больше или меньше..
Нормально
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1101
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:14
#8423
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Цитата:
111:
Ты как обычно соврал..

В чём? В том то что ты наконец то исправил
Цитата:
111: А как там у Путина, за бабло и даже не Путин и в Бункере?

на
Цитата:
111: Это не Путин вручает Лапину Звезду. Так устраивает?

И я вру? Ну ты просто талант. :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:19
#8424
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Цитата:
Эл-починно:
чём? В том то что ты наконец то исправил

Вот видишь, опять врешь?
Где там исправления, дорогой?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:21
#8425
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Ты когда сам себя в угол загоняешь ложью, интересно начинаешь всякую чушь говорить..
Ладно, не парься.
Я занят пока другими делишками, надо посмотреть что там с поляками то, на которых промазали или не попали..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:24
#8426
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Эфир все таки начался, надо посмотреть, чьи же это ракеты и дадут ли новое вооружение европейцы и американцы Украине..
Если дадут дальностью хотя бы на 100 миль, то будет прекрасно, практически Крым..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1101
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:28
#8427
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Цитата:
111:
Вот видишь, опять врешь? Где там исправления, дорогой?

А ты других слов не знаешь?
Перечитай ещё раз. Для .... повторять не буду. 8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1101
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:32
#8428
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Цитата:
111:
Если дадут дальностью хотя бы на 100 миль

Гуру ты наш, просвети неучей, а в километрах сколько будет? :lol:
Ведь всемогущие HIMARS имеют дальность 300-500 км. Неужели 100 миль по Марикжану больше, чем 300-500-т км.?

[Исправлено: Эл-починно, 16.11.2022 - 02:53]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 03:35
#8429
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Цитата:
Эл-починно:
Неужели 100 миль по Марикжану больше,

Хм..
100 миль это 100 миль.
С математикой все в порядке?с какого перепуга я сказал бы о 500 км?
Чтобы ее легче одну было сбивать, если запуск произведен с одной машины?
Достаточно и 100 миль, если сопоставить карту расстояния левого берега и Запорожья..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
19973
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 03:37
#8430
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Вот и карта.
В принципе 165 км хватает с лихвой..

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