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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 01:55
О, перед Поляками смотрю встали на колени и молят, что это не они сегодня обстреливали Украину по мирным городам..
Акции как обычно пошли пробивать дно..
Да, скорее это сами укронацисты себя..
Акции как обычно пошли пробивать дно..
Да, скорее это сами укронацисты себя..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 01:56
Цитата:
Ну вот это уже лучше. Устраивает.
111:
Это не Путин вручает Лапину Звезду. Так устраивает?
Это не Путин вручает Лапину Звезду. Так устраивает?
Ну вот это уже лучше. Устраивает.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 01:57
Цитата:
Просто ты врешь как обычно, и хочешь какие то ответы .
Это же смешно..
Эл-починно:
Ну вот это уже лучше. Устраивает.
Ну вот это уже лучше. Устраивает.
Просто ты врешь как обычно, и хочешь какие то ответы .
Это же смешно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:02
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:08
Цитата:
Ай Я Яй, я лишь твою не правду поправить решил. И получилось
111:
Просто ты врешь как обычно, и хочешь какие то ответы . Это же смешно..
Просто ты врешь как обычно, и хочешь какие то ответы . Это же смешно..
Ай Я Яй, я лишь твою не правду поправить решил. И получилось
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:08
Это же надо так опростоволоситься, чтобы перепутать Хаймарсы с тракторами..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:09
Цитата:
Ты как обычно соврал..
Всего то лишь..
Теперь бегаешь и не знаешь как оправдаться и выглядеть красиво.
Ладно, мне то что, я то привык, что ты врешь всегда..
Ну разом больше или меньше..
Нормально
Эл-починно:
Ай Я Яй, я лишь твою не правду поправить решил.
Ай Я Яй, я лишь твою не правду поправить решил.
Ты как обычно соврал..
Всего то лишь..
Теперь бегаешь и не знаешь как оправдаться и выглядеть красиво.
Ладно, мне то что, я то привык, что ты врешь всегда..
Ну разом больше или меньше..
Нормально
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:14
Цитата:
В чём? В том то что ты наконец то исправил
Цитата:
на
Цитата:
И я вру? Ну ты просто талант.
111:
Ты как обычно соврал..
Ты как обычно соврал..
В чём? В том то что ты наконец то исправил
Цитата:
111: А как там у Путина, за бабло и даже не Путин и в Бункере?
на
Цитата:
111: Это не Путин вручает Лапину Звезду. Так устраивает?
И я вру? Ну ты просто талант.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:19
Цитата:
Вот видишь, опять врешь?
Где там исправления, дорогой?
Эл-починно:
чём? В том то что ты наконец то исправил
чём? В том то что ты наконец то исправил
Вот видишь, опять врешь?
Где там исправления, дорогой?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:21
Ты когда сам себя в угол загоняешь ложью, интересно начинаешь всякую чушь говорить..
Ладно, не парься.
Я занят пока другими делишками, надо посмотреть что там с поляками то, на которых промазали или не попали..
Ладно, не парься.
Я занят пока другими делишками, надо посмотреть что там с поляками то, на которых промазали или не попали..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:24
Эфир все таки начался, надо посмотреть, чьи же это ракеты и дадут ли новое вооружение европейцы и американцы Украине..
Если дадут дальностью хотя бы на 100 миль, то будет прекрасно, практически Крым..
Если дадут дальностью хотя бы на 100 миль, то будет прекрасно, практически Крым..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:28
Цитата:
А ты других слов не знаешь?
Перечитай ещё раз. Для .... повторять не буду.
111:
Вот видишь, опять врешь? Где там исправления, дорогой?
Вот видишь, опять врешь? Где там исправления, дорогой?
А ты других слов не знаешь?
Перечитай ещё раз. Для .... повторять не буду.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 02:32
Цитата:
Гуру ты наш, просвети неучей, а в километрах сколько будет?
Ведь всемогущие HIMARS имеют дальность 300-500 км. Неужели 100 миль по Марикжану больше, чем 300-500-т км.?
[Исправлено: Эл-починно, 16.11.2022 - 02:53]
111:
Если дадут дальностью хотя бы на 100 миль
Если дадут дальностью хотя бы на 100 миль
Гуру ты наш, просвети неучей, а в километрах сколько будет?
Ведь всемогущие HIMARS имеют дальность 300-500 км. Неужели 100 миль по Марикжану больше, чем 300-500-т км.?
[Исправлено: Эл-починно, 16.11.2022 - 02:53]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 03:35
Цитата:
Хм..
100 миль это 100 миль.
С математикой все в порядке?с какого перепуга я сказал бы о 500 км?
Чтобы ее легче одну было сбивать, если запуск произведен с одной машины?
Достаточно и 100 миль, если сопоставить карту расстояния левого берега и Запорожья..
Эл-починно:
Неужели 100 миль по Марикжану больше,
Неужели 100 миль по Марикжану больше,
Хм..
100 миль это 100 миль.
С математикой все в порядке?с какого перепуга я сказал бы о 500 км?
Чтобы ее легче одну было сбивать, если запуск произведен с одной машины?
Достаточно и 100 миль, если сопоставить карту расстояния левого берега и Запорожья..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.11.22 - 03:37
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