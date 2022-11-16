Отправлено: - 02:14

111:

Ты как обычно соврал..

111: А как там у Путина, за бабло и даже не Путин и в Бункере?

111: Это не Путин вручает Лапину Звезду. Так устраивает?

Цитата:В чём? В том то что ты наконец то исправилЦитата:наЦитата:И я вру? Ну ты просто талант.