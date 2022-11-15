Отправлено: - 02:03

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А почему твоя Родина набирает граждан Турции для размножения так сказать? Почему не регулируете рождаемость?

[Исправлено: Эл-починно, 16.11.2022 - 02:06]

Цитата:Ну тут для начала нужно разграничить. С чего это набирает граждан Турции, все кто живут, в основном ещё после войны приехали. Сегодня больше беженцы. И те кто интегрируется и будет работать, получат шанс остаются. Остальных, рано или поздно отправят обратно, что сегодня уже происходит. Рабочей силы не хватает. Может когда ни будь и в Казахстане так будет.ПС - Да с Турции сегодня набирают для замещения той рабочей силы, что в пандемию потеряли, но это на пару месяцев. Они (Турки) это знают.