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≡ Затопленный подъезд в новостройке Куная и проблемы с водой в Береке прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45498
Затопленный подъезд в новостройке Куная и проблемы с водой в Береке прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 14.11.22 - 12:16
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О ЧП в доме № 1 в 85-м квартале микрорайона Кунай «НГ» сообщили днём воскресенья, 13 ноября. Дом строили по госпрограмме. Местные жители сообщали: «вода течет по стенам с потолка и скапливается на полу».
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
200
Re: Затопленный подъезд в новостройке Куная и проблемы с водой в...
Отправлено: 14.11.22 - 12:16
#1
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Что они ни делают, не идут дела,
Видно в понедельник их мама родила.
Видно в понедельник их мама родила,
Что они ни делают, не идут дела!
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1092
Re: Затопленный подъезд в новостройке Куная и проблемы с водой в...
Отправлено: 14.11.22 - 12:18
#2
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"Косой дождь всему виноват" :lol: опять проблема у Актюбенских строителей. Совпадение? Не думаю :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
952
Re: Затопленный подъезд в новостройке Куная и проблемы с водой в...
Отправлено: 14.11.22 - 21:27
#3
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До чего чиновники у нас косноязычные, даже оправдаться нормально не могут. "Мы догадывались, что такая проблема будет". Если догадывались , почему не предупредить проблему? Для чего, нужно было дожидаться затопления и скандала? Когда и так этих скандалов пруд пруди. Нет эта логика для меня непонятна
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
131
Re: Затопленный подъезд в новостройке Куная и проблемы с водой в...
Отправлено: 14.11.22 - 23:58
#4
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Май нэйм из ПОКАЗУХА! долго еще простой народ будет извиваться и под ливнями, и под талыми водами, от засухи, от пожаров... это не вопрос.. это уже констатация фактов...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3386
Re: Затопленный подъезд в новостройке Куная и проблемы с водой в...
Отправлено: 15.11.22 - 21:53
#5
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Цитата:
saba:
эта логика для меня непонятн


Как непонятно: "....может жильцы сами сделают.." или же "...проблема сама с собой рассосётся..."
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