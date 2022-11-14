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≡ Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт мошенникам
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45498
Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт мошенникам
Отправлено: 14.11.22 - 23:53
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В Казахстане планируют ввести ответственность за передачу своей банковской карты в пользование интернет-мошенникам. Об этом сообщил заместитель начальника Центра по борьбе с киберпреступностью МВД Рустем Дюсетаев.
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
131
Re: Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт...
Отправлено: 14.11.22 - 23:53
#1
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Наивность и доверчивость.. пороки нашей эпохи.. а сверху еще не выветрились мозги от знаменитых "финансовых пирамид".
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1086
Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт мошенникам
Отправлено: 14.11.22 - 23:58
#2
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Вот интересно, почему я могу спокойно передать данные моей банковской карты, для перевода денег на неё? А в Казахстане хотят наказывать за это? :-o Может проще и лучше ужесточить правила получения кредитов, только по имеющимся данным, банковской карты? А также с контролем по "отмыванию" ден. средств Хотя к чему я это? 8-) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 15.11.2022 - 00:07]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8997
Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт мошенникам
Отправлено: 15.11.22 - 01:00
#3
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Цитата:
Эл-починно:
Вот интересно, почему я могу спокойно передать данные моей банковской карты, для перевода денег на неё? А в Казахстане хотят наказывать за это?

Наказывать будут за передачу карты, пин кода и CVV кода.
Вы же эти данные не сообщаете,не так ли?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1086
Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт мошенникам
Отправлено: 15.11.22 - 01:15
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Вы же эти данные не сообщаете,не так ли?

Пока в здравом уме и трезвом сознание и не преднамерен на подобное. :lol:
Хотя тут должен уточнить, даже имея cvv код не снимут с меня или моей карты просто так деньги. Я или пинкод должен ввести или через онлайн Secure App, так называется приложение к моему онлайн (и не только) банкингу, это подтвердить.

[Исправлено: Эл-починно, 15.11.2022 - 01:29]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3386
Казахстанцев хотят наказывать за передачу банковских карт мошенникам
Отправлено: 15.11.22 - 21:46
#5
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Цитата:
Добринцофф:
Наказывать будут за передачу карты


Да нет, тут по другому: - это примерно сделают точно так, как с недобросовестными застройщиками- власть технично ПЕРЕВЕЛА все свои косяки и недосмотры, а если откровенно свою коррупционную МАРЖУ, на дольщиков - "...мол вы где были, почему не предусмотрели что у застройщика нет строительной техники, нет штата строителей, и самое главное: - нет ЛИЦЕНЗИИ..., почему подписали договор "
Сперва какой то Саке или Баке во власти СОЗНАТЕЛЬНО и ВЗАИМООБРАЗНО допустил до строительного бизнеса, причем без лицензии, а потом сказочно обогатил своего друга-застройщика , а потом решил спихнуть все последствия, причём ЗАКОНОДАТЕЛЬНО, на простых- дольщиков. Схема тут ТАКАЯ же.
С ними переизбранный Токаев Новый Казахстан точно НЕ ПОСТРОИТ,

[Исправлено: ACROS, 15.11.2022 - 21:47]
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