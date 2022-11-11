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Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45498
Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
Отправлено: 11.11.22 - 11:23
Об этом глава региона сообщил в ответ на официальный запрос «НГ», который мы отправляли в связи с тем, что активисты по переводу области в свой часовой пояс потребовали от Архимеда Мухамбетова встречи 13 ноября.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 19944
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 11.11.22 - 11:23
Митинг 864х тысяч человек, которых призвали прийти, пройдет вроде 20го?
7
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.10.20
- Сообщений:
- 71
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 11.11.22 - 11:32
Что тут обсуждать пусть вернут природное время и больше никогда не спорят с природой. Если будет обсуждение значит никого перевода не будет. С кем обсуждать? Сносят в городе дома для строительства многоэтажек и не проводят никаких обсуждений, а тут надумали спрашивать. Хотят пригласить людей и устроить показуху и теперь до декабря будут думать как лучше провести обсуждение, чтобы ничего не менять
Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
Отправлено: 11.11.22 - 12:06
"...данный вопрос не входит в его компетенцию..."
Странное заявление.
Все, кто следит за происходящим, давно знают, что именно Архимед Мухамбетов тормозит решение вопроса о возвращении области в свой часовой пояс. Это - в его компетенции?
И как тогда быть с акимом Кызылординской области Крымбеком Кушербаевым, который вернул свою область с свой часовой пояс? Это было в его компетенции?
Очевидно, что А.Мухамбетов только на словах "за", а на деле продолжает мешать решению этого вопроса в пользу здравого смысла.
Не плохо было бы, если "НГ" задаст Мухамбетову такой прямой вопрос.
Если он "за", что что мешает ему последовать примеру Кушербаева и подписать представление в правительство с просьбой/требованием вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс?
[Исправлено: Skeptic, 11.11.2022 - 12:07]
Странное заявление.
Все, кто следит за происходящим, давно знают, что именно Архимед Мухамбетов тормозит решение вопроса о возвращении области в свой часовой пояс. Это - в его компетенции?
И как тогда быть с акимом Кызылординской области Крымбеком Кушербаевым, который вернул свою область с свой часовой пояс? Это было в его компетенции?
Очевидно, что А.Мухамбетов только на словах "за", а на деле продолжает мешать решению этого вопроса в пользу здравого смысла.
Не плохо было бы, если "НГ" задаст Мухамбетову такой прямой вопрос.
Если он "за", что что мешает ему последовать примеру Кушербаева и подписать представление в правительство с просьбой/требованием вернуть Костанайскую область в свой часовой пояс?
[Исправлено: Skeptic, 11.11.2022 - 12:07]
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1092
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 11.11.22 - 12:58
А что решать я не пойму?? Есть наука,есть часовые пояса. Что решать??? Или мы опять хотим выглядеть идиотами в глазах цивилизованного мира? Иностранец прилетает к нам и его телефон настойчиво показывает 16.00,но мы умные говорим что нет! 17.00 уже, балбес! Господа противники науки,вы с своём уме вообще???
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4107
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 11.11.22 - 13:08
Не царское это дело с народом общаться, проведёт (если) то формально, как в Рудном.
Был бы он выборный, может и бежал бы на встречи.
Был бы он выборный, может и бежал бы на встречи.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13197
Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
Отправлено: 11.11.22 - 14:39
Молодец Архимед наконец-то себе в команду нормального политтехнолога взял
Хотите встречу насчёт перевода? Будет но не факт. Не факт что о переводе и не факт что вас туда позовут и не факт что в этом году а вообще я за перевод и попробуйте теперь что-то возразить)) а не нравится жалуйтесь наверх но будтье уверены там вам также встречу назначат в июле))
Кстати до сих пор странная ситуация
Насчёт строек,подтопления домов и всего остального население сразу бежит жаловаться через голову напрямую токаеву,пишут петиции,видео записывают
А в вопросе времени упорно не втягивают столицу и АП в это дело,упорно))
В чем причина интересно?
Хотите встречу насчёт перевода? Будет но не факт. Не факт что о переводе и не факт что вас туда позовут и не факт что в этом году а вообще я за перевод и попробуйте теперь что-то возразить)) а не нравится жалуйтесь наверх но будтье уверены там вам также встречу назначат в июле))
Кстати до сих пор странная ситуация
Насчёт строек,подтопления домов и всего остального население сразу бежит жаловаться через голову напрямую токаеву,пишут петиции,видео записывают
А в вопросе времени упорно не втягивают столицу и АП в это дело,упорно))
В чем причина интересно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11738
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 13.11.22 - 03:32
В свете последних событий, нормальному человеку пофиг на ваши часы. Мир стоит на пороге пропасти. Вот и акимат решил перед разрушением мира, переводом времени занятся)
Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской области в свой часовой пояс. Но когда?
Отправлено: 15.11.22 - 20:30
Цитата:
Не понимаю я этих активистов: - ну НЕ ХОЧЕТ аким переводит стрелки ( очевидно только и только по команде СВЕРХУ - он временщик и ему по барабану что и как тут завтра будет).
Надо было этим активистам ДОБИТЬСЯ через областной законодательный орган, что бы к бюллетням на 20 ноября, добавить ещё один бюллетень свой, местный с вопросом: - кто ЗА, кто ПРОТИВ перевода стрелок. И вопрос решился бы сам по себе.
Или этим активистам нравиться сам процесс бесконечного нытья по поводу перевода стрелок, везде выступать, быть на виду, типа "... имидж всё...": - реальных дел от них я что то не вижу.
Ничего 3 декабря НЕ РЕШИТЬСЯ - Архимед ПРОТИВ перевода ( не важно сам или по команде), но против. Будет типичный словесный блуд, демонстрация и озвучивания псевдонаучных фактов, может привезут как свадебного генерала, этого деятеля из Кызыл Орды, самолюбование выступающих женщин и прочий псевдодемократический шабаш.
[Исправлено: ACROS, 15.11.2022 - 20:41]
Vit:
акимат решил перед разрушением мира, переводом времени занятся
акимат решил перед разрушением мира, переводом времени занятся
Не понимаю я этих активистов: - ну НЕ ХОЧЕТ аким переводит стрелки ( очевидно только и только по команде СВЕРХУ - он временщик и ему по барабану что и как тут завтра будет).
Надо было этим активистам ДОБИТЬСЯ через областной законодательный орган, что бы к бюллетням на 20 ноября, добавить ещё один бюллетень свой, местный с вопросом: - кто ЗА, кто ПРОТИВ перевода стрелок. И вопрос решился бы сам по себе.
Или этим активистам нравиться сам процесс бесконечного нытья по поводу перевода стрелок, везде выступать, быть на виду, типа "... имидж всё...": - реальных дел от них я что то не вижу.
Ничего 3 декабря НЕ РЕШИТЬСЯ - Архимед ПРОТИВ перевода ( не важно сам или по команде), но против. Будет типичный словесный блуд, демонстрация и озвучивания псевдонаучных фактов, может привезут как свадебного генерала, этого деятеля из Кызыл Орды, самолюбование выступающих женщин и прочий псевдодемократический шабаш.
[Исправлено: ACROS, 15.11.2022 - 20:41]
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 15.11.22 - 20:37
Цитата://переводу времени//
Мне кажется и аппаратчик Сандыбаев и активист Каримов элементарно : - БЕЗГРАМОТНЫ и НЕОБРАЗОВАННЫ: - разве можно перевести само ВРЕМЯ - он вроде ВЕЧНО и ПОСТОЯННО - можно наверное перевести СТРЕЛКИ часов на час раньше или на час позже и так жить??
С ними Новый Казахстан - точно не построишь !!
Или я НЕПРАВ ???
Мне кажется и аппаратчик Сандыбаев и активист Каримов элементарно : - БЕЗГРАМОТНЫ и НЕОБРАЗОВАННЫ: - разве можно перевести само ВРЕМЯ - он вроде ВЕЧНО и ПОСТОЯННО - можно наверное перевести СТРЕЛКИ часов на час раньше или на час позже и так жить??
С ними Новый Казахстан - точно не построишь !!
Или я НЕПРАВ ???
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 15.11.22 - 21:00
Цитата:
Это не вопрос голосования. Это вопрос науки.
С таким же успехом можно предложить голосовать и по вопросу легализации наркоты.
ACROS:
кто ЗА, кто ПРОТИВ перевода стрелок.
кто ЗА, кто ПРОТИВ перевода стрелок.
Это не вопрос голосования. Это вопрос науки.
С таким же успехом можно предложить голосовать и по вопросу легализации наркоты.
Re: Архимед Мухамбетов обсудит с народом перевод Костанайской...
Отправлено: 15.11.22 - 21:19
Цитата:
Назовите : - какая наука этим занимается??
Во времена студенческой молодости моего отца, был популярный лозунг у таких вот псевдоактивистов: "... генетика - продажная женщина империализма...."
Skeptic:
Это вопрос науки.
Это вопрос науки.
Назовите : - какая наука этим занимается??
Во времена студенческой молодости моего отца, был популярный лозунг у таких вот псевдоактивистов: "... генетика - продажная женщина империализма...."
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